Atakan: Bıkmadan Çalışacağım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, var olan sorunların aşılması için “bıkmadan” çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Haber Kıbrıs’a özel açıklama yapan Atakan, var olan zorlukları aşmak için enerjisinin var olduğunu belirterek, “yoruldum” kelimesinin yanlış anlaşılmamasını istedi.

Atakan, “Bu ülkeye hizmet aşkım bitmedi. Var olan statüko içerisinde elbette sorunları aşmak kolay değil. Biz durum tespiti yaptık, aşmak için projeleri hazırladık. Geriye var olan kaynağı bulmak kaldı. Yorulsak da, gerilsek de sorunları aşacak enerjimiz bitmeyecek” dedi.

Atakan, Haber Kıbrıs’a şu açıklamayı yaptı:

“Yorulmak kelimesini kullanmam, enerjimin bittiği anlamına gelmesin. Halkın Partisi’nin şöyle bir farkı var: Sorunları aşmak için motivasyon.

Her anlamda statükonun direnen gücü ile yüzleştik. Bu bizi yıldırmayacak. Bilinmesini isterim ki; mücadeleye devam edeceğiz. Tespit yaptık, kaynak yaratarak sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz.

Ülkede yıllardır ötelenen sorunlar var. İki yıldır kaynak yaratmada yaşanan zorluklara rağmen, günümüzü gecemize katarak adımlar atıyoruz.

Bu ülkenin her kuruşunu, her kaynağını bu ülke insanının faydasına kullanacağız. Görevi, başımız dik, alnımız ak devrederiz. Ama o ana kadar da çok çalışacağımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.”