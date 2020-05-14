Atakan cevapladı:

GÜNDEM ÖZEL-

Bahar SANCAR-

FOTOĞRAF/VİDEO: DAVUT MENDANLIOĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı hayatını sürdüren, çalışma izni ile KKTC’de bulunan, ancak Koronavirüs Pandemisi nedeniyle kapıların kapanmasıyla ülkeye giriş yapamayan kişilerin tekrar adaya dönüşü için GÜNDEM KIBRIS’a özel açıklamalarda bulundu.

“TEMMUZ AYINDA GELİŞLER BAŞLAYABİLİR”

Bakanlar Kurulu’nun kararı ile 1 Haziran tarihinden itibaren adaya sadece ikametgahı KKTC’de olan KKTC vatandaşlarının alınmaya başlayacağını belirten Atakan, çeşitli nedenlerle adamızda hayatını sürdüren kişilerin adaya gelişi ve karşılıklı uçuşların açılmasının, planlanan üç aşamalı geliş planlamasının ikinci veya üçüncü aşamasında gerçekleşeceğini söyledi. Atakan, “Üç aşamalı bir geliş planlaması yaptık. Birinci aşamada ikameti KKTC’de olan KKTC vatandaşları, ikinci aşamada ikameti KKTC’de olmayan KKTC vatandaşları ve üçüncü aşamada da ülkemizde çalışma, oturma, öğrenim ve benzeri izinlerle bulunan yabancılar gelebilecek” dedi. Atakan, “Haziran’ın ikinci yarısı veya Temmuz ayı itibari ile bu kişilerde adaya gelmeye başlayabilir ancak bugünün şartlarıyla buna net bir tarih vermek çok olası değil” şeklinde konuştu.

“MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA TARİFELİ UÇUŞLARIN BAŞLAMASI YÖNÜNDE OLASILIK GÖRMÜYORUM”

Atakan, “Ramazan Bayramı sonrasında tarifeli uçuşlarla olmasa bile deniz yoluyla şuanda ülkemizde bulunan ve Türkiye’ye gitmek isteyen kişileri gidişi biraz daha rahatlamış olacak. Prosedürler ve tam tarihler ilerleyen günler netleşecektir” ifadelerini kullandı. Bazı uçak firmalarının KKTC uçuşlarını açması ve bilet satmaya başlamasına hakkında ise Atakan, “Mayıs ayı sonu ve Haziran ayında herhangi bir tarifeli sefer başlatma veya başlatılma yönünde ben bir olasılık görmüyorum” şeklinde konuştu.

“TAHLİYELER DEVAM EDECEK”

Ülkemizden tahliyelerin devam ettiği bilgisi de veren Atakan, “Bugün ülkemizden 63 Irak vatandaşı tahliye edildi. Önümüzdeki hafta İran’a bir uçuş olacak. Önümüzdeki süreçte Charter uçuşlarla gelişler ve gidişler planlanıyor. Ancak düzenli bir şekilde karşılıklı uçuşların başlaması biraz daha zaman alacak” dedi.

EŞYALARI KKTC’DE KALAN KİŞİLER NE ZAMAN GELEBİLECEK?

Özel eşyaları ve evleri KKTC’de olan ancak adadan ayrılan kişilerin adaya dönerek eşyalarını nasıl alacağı yönünde bir soru sorulması üzerine Atakan, “Bu süreç içerisinde devlete olan mükellefiyetler konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bir dizi çalışma yaptık. 4 Mayıs itibariyle kademeli olarak açılımı başlattık. Haziran aynı başında seyahat noktasında bazı açılımlar gündemde ve bu Haziran ayı boyunca devam edecek. Dolayısıyla buradaki eşyaları veya başka malzemeleri almak için bu insanlar buraya gelebilecek. Eğitim de şu an itibari ile durmuş durumda ve Eylül-Ekim aylarında okullar açılacak. Kiralık evlerde oturanlar artık mal sahipleriyle karşılıklı yapmış oldukları akit çerçevesinde bu durumlarını çözecek. O noktada da bir mağduriyet yaşanmaması için hükümet elinden ne geliyorsa yapacaktır” dedi.