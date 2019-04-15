Atakan'dan siber güvenlik açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, siber güvenlik noktasında atılması gereken adımlara önem verdiklerini, bunun için süratli bir altyapı oluşturmak gerektiğini kaydederek BTHK’nın siber güvenlik hizmeti de verebilmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Fiber optik altyapıyla ilgili ihaleye çıkacaklarını da açıklayan Atakan, teknoloji bağımsız olarak bir ihaleye çıkma noktasına geleceklerini kaydetti.

Atakan, siber güvenlik konusunda adımlar atılması gerektiğini, bilişim suçlarının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele edilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Ülkenin teknik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini, fiber optik hatları için Temmuz ayında ihaleye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Atakan, Telefon Dairesi’nin ise iddia edildiği gibi özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, altyapının devlet kontrolünde olacağını söyledi.

Atakan, Ercan’ın da bu yılsonunda yaşama geçeceğine yönelik ellerinde çalışma takvimi olduğunu ifade ederek, bunun zaman olarak yılbaşından biraz önce veya biraz sonra olabileceğini kaydetti.

Ülkede üçüncü operatörden çok altyapının geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde değil üçüncü operatör mevcut operatörlerin bile zor hizmet vereceğini, bu yüzden üçüncü operatöre karşı olmadıklarını ancak öncelikli altyapının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.