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Atakan'dan sınır kapısı açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi için çalışma başlattı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:51
Atakan'dan sınır kapısı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün sabah saatlerinde Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi ile birlikte Metehan Sınır Kapısı’na giderek incelemelerde bulundu. 

Atakan, kısa bir incelemenin ardından uygulanmasında karar kılınan formül üzerinde proje çalışması başlatılması için talimat verdi. 

Söz konusu çalışmanın en kısa sürede uygulamaya konulup, Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıTolga AtakanMetehan Sınır KapısıKKTCGeçişlerçalışmaGündemKıbrıs
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vatandaş 2018-09-03 12:05:14

Güzel bir çalışama olur insAllah yanlız acilen okullar açılmadan bu haspolat çemberine bir çalışma yapılıp gerekli düzenleme yapılmalıdır aksi halde yine orada öğrenciler zarar görecektir ..Sayın bakaım lütfen bu konuyada çözüm sağlabilirmisiniz..

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kıbrıs cuhuriyeti 2018-09-03 12:58:48

Sayın Bakan pergama sınır kapısına da 1 el al saatlerce sırada bekliyoruz.

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kimliksiz 2018-09-03 15:27:17

Ben anlamadim yani pileliler bu rarafta ecel teri doker evlerine gecmek ucin kimsesden tik yok diger taraftan turistik geziye gidilecek ya da ticaret yapilacak kapida iyilestirme yapilacak ...gidin bakin kontrol rdin iyilestirin. Birakin bizi evimize gitmek icin saatlerce bekleylim doktor randevularimiza gidemeylim isimize gidemeylim ..biziminan hic ilgenmeyin. Ha VARIk HA YOKUk zaten

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