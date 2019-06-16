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Atakan'dan torpil iddialarına yanıt: Gereken yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın dörtlü koalisyon hükümetinin bittiği gün kayın biraderi B.İ’yi Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı iddia edilmişti.

16 Haziran 2019 Pazar 12:51
Atakan'dan torpil iddialarına yanıt: Gereken yapılacak

Son günlerde Bakan Atakan'ın adı, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Telefon Dairesi'ne 2 ay önce münhalsiz yapılan istihdamlar ile gündem geldi. Bakan Atakan iddialar üzerine sosyal medyadan açıklama yaparak münhalsiz istihdam edildiği belirtilen kişinin görev akdine son verildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA;

Telekominikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme "aile yakının istihdamı" şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir. Göreve geldiğim günden itibaren hiç bir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bu dönemdeki tek hassasiyetim ve dahlim geçen hükümet döneminde alınan bir karar ile eski CAS çalışanlarının geçici işçi statüsünde istihdamları konusunda işin vasfına ve kişilerin ikametlerine göre yapılan istihdamlar konusunda olmuş, bunlar da eski CAS çalışanları sözcüleri ile birlikte vasıflara ve ihtiyaca göre birlikte belirlenmiştir. Bakanlığımıza bağlı dairelerin yetki alanlarına müdahale etmek bir kenara daha fazla sorumluluk ve yetki ile hareket etmeleri prensibine özen göstermişimdir. İlgili şahıs tamamen bu çerçevede ihtiyaç duyulan teknik hizmete uygun vasıf taşıdığı gerçeği ile ihtiyaç süresince hizmetlerinden yararlanılmak üzere Lefkoşa bölgesi arıza ve bakım biriminde görevlendirilmiş ve fiilen hizmet vermiştir. Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı "aileye torpil" olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir. Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir. Herhangi bir yakınımın iş ihtiyacını karşılamak için herhangi bir kamu kaynağını devreye alma gerekliliği taşımayacak imkanlara sahip olmakla beraber geride bıraktığım görev sürem boyunca bu konuda en ufak bir soru işaretine taraf olmamak adına gösterdiğim özen bilinmektedir. Gücüm bu konuda beni tanıyanlar ve karakterimi bilenlerdir. Bu durumu aslında kamuoyunun da bildiği başka neden ve gelişmelerden ötürü siyasi malzeme yapmaya çalışan kişiler için bunun yeterli olmayacağı dile getirmek isterim. Dürüst, adaletli, hakkaniyetli ve verimli bir kamu ve ülke düzeni için çalışmaya devam edeceğiz. Süreci doğru anlayan ve doğru algılayan, doğru tartışılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim.

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Atakan
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mmm 2019-06-16 15:13:40

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