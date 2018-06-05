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Atakan: "Denktaş, ihalenin kapanmasına iki dakika kala salona girdi"

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasıyla ilgili yaşananları eleştirdi.

05 Haziran 2018 Salı 11:59
Atakan: "Denktaş, ihalenin kapanmasına iki dakika kala salona girdi"

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasıyla ilgili yaşananları eleştirerek, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e yönelik “daha fazla seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası için 30 Nisan’da ihaleye çıkıldığını, ancak ihaleye katılan olmadığını, ihale kapandıktan sonra Bakanlar Kurulunun ihaleye katılması için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yetki verdiğini hatırlattı.

Serdar Denktaş’ın 3 saat boyunca ihale salonunu ve koridorunu boş bırakmamasına rağmen yetkisini kullanmadığını savunan Atakan, ihalenin kapanmasına iki dakika kala yetkili mukayyidin Denktaş’a “ihaleye katılacak mısınız?” diye sorması üzerine, Denktaş’ın “bir sonraki sefere katılacağız” diye cevap verdiğini anlattı.

Atakan, bir sonraki ihalenin 22 Mayıs’ta yapıldığını, değişen tek  şeyin 5 Milyon Stg olan ihale bedelinin 4 Milyon 750 Bin Stg’e düşürülmesi olduğunu belirterek, “Serdar Denktaş bir gün önce anjiyo olmasına rağmen ihalenin kapanmasına iki dakika kala salona girdi, bu kez ihale kapandıktan sonra konuştu ve  ‘mahkemeye başvuracağını, tüm borçları üstleneceğini ve iki hafta süre istediğini’ komisyona belirtti” dedi.

Üzerinden iki hafta geçtiğini, Denktaş anjiyo olduğu için, kendisine ve yaşına saygılarından dolayı polemiğe girmek istemediklerini ifade eden Atakan, Denktaş’a şunları sordu:

“1. Bakanlar Kurulu size yetki vermiş olmasına rağmen niçin ihaleye teklif vermediniz? 2. İkinci ihaleye katılacağınızı belirtmenize rağmen niçin katılmadınız? 3. Mahkeme kararı ortada iken niçin tekrardan mahkemeye başvurmak istiyorsunuz?”

Atakan, ülkede çok garip şeyler olamaya devam ettiğini savunarak, “3 tane milletvekili çıkaracaksınız, kilit parti adı altında bir buçuk ay boyunca tüm partiler ve halkla dalga geçeceksiniz. Daha sonra musluğun başına oturacaksınız, yani Maliye Bakanı olacaksınız, istediğinize musluğu açacaksınız, istediğinize kapatacaksınız ve herkes de sizi seyredecek” ifadelerini ileri sürdü ve “Biz seyirci olmayacağız” dedi.

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