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Atakan: Direkt uçuşların başlaması imkansız değil

Londra’ya uçuşları bağlama aşamasındayız

20 Şubat 2020 Perşembe 12:53
Atakan: Direkt uçuşların başlaması imkansız değil
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, katıldığı televizyon programında Bakanlık projelerine ilişkin bilgi verdi.

Seçim yasakları dönemine girmeden, seçim yasakları kapsamında olabilecek işleri hızlandırma yönünde çalıştıklarını bildiren Bakan, son yapılan görüşmelerde Ercan Havalimanı’nın sonbahar aylarında biteceği bilgisini aldıklarını anlattı.

2020 yılı içinde proje bitmediği takdirde hükümetin her türlü adımı atma noktasında kararlı olduğunu tekrarlayan Atakan, İngiltere’ye direkt uçuşlarla ilgili de konuştu.

Bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Tolga Atakan, direkt uçuş konusunun iki yıllık görev süresinde en fazla odaklanılan konu olduğunu ifade etti:

“Yüzde yüz bizim kontrolümüzde, elimizde olan bir konu değildir. Geride bıraktığımız sürede ciddi istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu, devam da ediyoruz. Bahar aylarında bu konuyla ilgili karşılıklı ziyaret yapılması da gündemde. İmkansız ya da zor değil. Bazı köşe taşlarını sağlıklı döşememiz gerekiyor. Geride bıraktığımız süreçte de bu yolda oluşabilecek soru işaretlerini kaldıracak bazı adımlar attık. Ercan Havalimanı’nın hem mevcut terminaliyle ilgili hem de yeni Ercan Havalimanı’nın terminalinin projelendirilmesiyle ilgili bir çalışmalarımız var. Özellikle İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlayabilmek adına transfer noktalarındaki sıkıntıları ortadan kaldırabilecek iki farklı alternatif üzerinde çalışıyoruz. Ancak bunları gerçekleşmeden paylaşmayı doğru bulmuyorum. İki farklı hava meydanı üzerinden Londra’ya uçuşları bağlama aşamasındayız şu an. Bunlar da gerçekleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi sonrasında tarifeli olmasa bile charter bağlamında direkt uçuşların hayata geçirilmesi kuvvetli bir olasılık.”

Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıTolga AtakanLondra
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oguz genc 2020-02-20 13:55:05

Plavra palavra palavra hepsi palavra inanmam sana...

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:D 2020-02-20 14:17:05

arkasindaki atlas jetin maketimi sut oglanin

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Hadjji yanni 2020-02-20 14:55:56

Palori palori paloriiiiiii İnanmam sana.B ugüzel şarkı ajda pekkandan sana hediye.

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Arodezli. 2020-02-20 15:03:54

Sen elinde olan hava yolunu kaptır şimdide halka lololo. Bizler herzaman yönetildigimiz için yönetmeyi bilmiyoruz . Herşeyi elimize yüzümüze bulaaştırıyoruz

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