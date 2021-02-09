ATAKAN: “EKONOMİDE CİDDİ SIKINTILAR VAR”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık tedbirleri konusunda değerlendirmelerde bulunan Atakan, “İki siyasi partinin önümüzdeki süreçte kurultayları olacak. O kurultaylara giderken, partiler içi tartışmalar ve farklı açıklamalar da devam ediyor. Tabii toplum olarak en önemlisi sağlık ve ekonomidir. Türkiye Cumhuriyeti’nden Çin’den aldığı aşıların, klinik safhası Perşembe günü bitiyor, Cuma gününden itibaren Türkiye’de ve buraya gönderilecekse burada da uygulamaya konacak. Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşıların ne zaman geleceğini bilmediğini söylemişti. Belki Sayın Fuat Oktay’ın ziyaretinde daha net bir takvim ortaya çıkacaktır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak olan ekonomik protokol konusunda da değerlendirmelerde bulunan Atakan, “Ekonomik protokole imza atılması takdirde, bu protokolün içinde atmanız gereken bir takım adımlar var. Ancak bu hükümet kurulurken Ekim ayında seçimi açıklamıştı. Yani bir yıldan daha az bir süre var. 2020 yılında bazı sektörlere verilmesi gereken ödemelerin bir kısmı yapamadı. Sonrasında Başbakan Ersan Saner bu ödemelerin 5 Şubat’ta yapılacağını açıklamıştı. Sonra bu tarihte de ödenemedi. Ekonomide ciddi bir kaynak sıkıntısı var. Maliye’nin çok kısıtlı kaynağı var. Ekonomideki daralma, işsizlik ve bazı iş yerlerinin kapanması ekonomiyi de daraltıyor. Sayın Oktay’ın bu ziyaretinde rakamlar üzerinde de bir çalışma olacaktır. Bir de bu katkının nasıl bir takvimlendirmeyle geleceği de önceden planlanmalı” dedi.