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Atakan, Ercan'da incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulunun Kovid-19'a karşı önlemlerin artırılması kararının ardından Ercan Havalimanında, PCR testlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi yönünde incelemelerde bulundu.

18 Ağustos 2020 Salı 10:52
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Atakan, Ercan'da incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bakanlar Kurulunun Kovid-19'a karşı önlemlerin artırılması kararının ardından Ercan Havalimanında, PCR testlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi yönünde incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, ziyarette Bakan Atakan’a Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik eşlik etti.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından yer alan ziyarette, gelen yolcuların PCR testi için gerekli numune alım işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için terminal içerisinde yapılabilecek alternatif düzenlemeler değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
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