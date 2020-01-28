Atakan: “Ercan için ek süre vermemekte kararlıyız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan’la ilgili söylenecek çok şey olduğunu, buranın ülkenin artan yolcu potansiyelini karşılayamadığını kaydederek, hükümetin Ercan konusunda çok kararlı olduğunu ifade etti.

Tolga Atakan, yeni havalimanı konusunda kendisinin Mart diye bir tarih vermediğini 2020 yılı içinde açılmazsa yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu kaydetti.

Atakan, gecikme yaşanabileceği bilgisiyle gereken her türlü adımın atılacağını vurgulayarak, Ercan’ın özelleştirme kararının ardından TC’de 13 hava limanı bitirildiğini Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlere de sıkıntı yarattığını söyledi.

“EK SÜRE VERMEMEKTE KARARLIYIZ”

Atakan, bu projeden sorumlu olan tek bakanlık olmadıklarını hatırlatarak ek süre vermemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ercan’da yapılan işlerle ilgili bilgi veren Atakan, bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşen görev doğrultusunda aralıksız denetleme yaptıklarını belirtti.

Atakan konuşmasını tamamladıktan sonra da milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

UBP milletvekili Ersan Saner sataşma olduğunu söyleyerek söz istedi ancak ardından vazgeçerek haftaya söz alacağını belirtti.