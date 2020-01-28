Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Atakan: “Ercan için ek süre vermemekte kararlıyız”

Ulaştırma Bakanı Atakan, “Yeni Ercan Havalimanı bu yıl içinde açılmazsa yapılabilecekler konusunda hükümet son derece kararlı” diyerek ek süre vermeyeceklerini belirtti.

28 Ocak 2020 Salı 15:37
Atakan: “Ercan için ek süre vermemekte kararlıyız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan’la ilgili söylenecek çok şey olduğunu, buranın ülkenin artan yolcu potansiyelini karşılayamadığını kaydederek, hükümetin Ercan konusunda çok kararlı olduğunu ifade etti.

Tolga Atakan, yeni havalimanı konusunda kendisinin Mart diye bir tarih vermediğini 2020 yılı içinde açılmazsa yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu kaydetti.

Atakan, gecikme yaşanabileceği bilgisiyle gereken her türlü adımın atılacağını vurgulayarak, Ercan’ın özelleştirme kararının ardından TC’de 13 hava limanı bitirildiğini Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlere de sıkıntı yarattığını söyledi.

“EK SÜRE VERMEMEKTE KARARLIYIZ”

Atakan, bu projeden sorumlu olan tek bakanlık olmadıklarını hatırlatarak ek süre vermemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ercan’da yapılan işlerle ilgili bilgi veren Atakan, bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşen görev doğrultusunda aralıksız denetleme yaptıklarını belirtti.

Atakan konuşmasını tamamladıktan sonra da milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

UBP milletvekili Ersan Saner sataşma olduğunu söyleyerek söz istedi ancak ardından vazgeçerek haftaya söz alacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-01-28 19:55:42

İşgal altında arab cumhuriyetinin şaklabanlarına takoz koyabilirsan oyum senin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim