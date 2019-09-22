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Atakan Güzelyurt-Lefke Bölgesi toplu taşıma işletmecileriyle bir araya geldi

22 Eylül 2019 Pazar 09:53
Atakan Güzelyurt-Lefke Bölgesi toplu taşıma işletmecileriyle bir araya geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güzelyurt-Lefke bölgesinde toplu taşımacılık yapan işletmecilerle bir araya gelerek, bölgede toplu taşımacılığın tek bir şirket altında toplanması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde dün düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Atakan, ülkede toplu taşımacılıkta sürdürülemez bir yapı bulunduğunu, Güzelyurt ve Lefke’deki toplu taşımacılık altyapısının bölgenin potansiyelini taşıyamayacak durumda olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, ülkenin farklı bölgelerinde toplu taşımacıları tek bir çatı altında toplamak için 8 aydır çalıştıklarını, kişisel hakların daha fazla korunduğu şirketleşmenin tercih ettikleri model olduğunu, bu sayede siyasilerin de söz sahibi olmasının engelleneceğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın oluşturmayı düşündüğü yapıya olumlu bakan Güzelyurt ve Lefke işletmecilerinin, söz alarak oluşturulacak şirketin yapısı ve sistemin çalışma şekli ile ilgili Bakan Atakan’a sorular yönelttiği belirtildi.

Soruları yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Güzelyurt bölgesinde toplu taşımada şirketleşmenin avantajlarının çok kısa bir sürede görülmeye başlanabileceğine işaret ederek, bölgedeki işletmelere, bakanlığın çalışmalarına ortak olup projeye son şeklinin verilmesine katkı koymaları için çağrıda bulundu.

Toplantıya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Kar-İş Başkanı Beksan Bekir Akandere de katıldı.

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Tolga AtakanGüzelyurt-Lefke BölgesiToplu TaşımacılıkIşletmecilerHaberGündemKıbırs
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