Atakan: "Hayat hiçbirimiz için eskisi gibi olmayacak”

Şu an yaşadığımız krizin hem global hem de öngörüde bulunulmayacak bir kriz olduğunu söyleyen Atakan, “Herhangi bir öngörüde bulunamıyoruz” dedi.

Bugün ikinci bir ölüm vakasının yaşandığını dile getiren Atakan, vakalarda artış olabileceğini söyledi.

Henüz Sağlık Bakanlığının bugünkü açıklamasını yapmadığını vurgulayan Atakan, önümüzdeki aya salgının ekonomiye yansımasının nasıl olacağını hep birlikte göreceğimizi belirtti.

Maliye Bakanlığının bu dönemde oldukça şeffaf hareket ettiğini dile getiren Atakan, “Diliyorum ki bu yapı çok uzun sürmez” dedi.

Hükümetin hiçbir sektörü gözden çıkaracak yapıda olmadığına dikkat çeken Atakan, “Net olarak anlamamız gerekiyor. Bu süreç geçtikten sonra hayat hiçbirimiz için eskisi gibi olmayacak” dedi.

"İKİNCİ PAKET HAZIRLIĞI BAŞLADI"

Söz konusu durumun tüm dünya için geçerli olduğunu söyleyen Atakan, “Sıkışık ve duran bir ekonomik yapıdan bahsediyoruz. Önceliğimiz sağlıktır. Ekonomik durgunlukla kasılmayla karşı karşıya kalacağız. En iyimser hesapla önümüzdeki yılın ortalarıdır eski haline gelmesi. Dolayısıyla hiçbir zaman için hiçbir sektörümüz gözden çıkarılmaz ama genel anlamda baktığınızda turizm hareketinin dünyada olmayacağını, bazı küçülme ve kabuğuna çekilme noktasında bunu bütün dünyayla birlikte biz de yaşayacağız. Bugün itibarıyla hükümetin alacağı ekonomik tedbirler vardır” dedi.

İkinci bir paket hazırlığının başladığını belirten Atakan, yeni atılımları hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Önceliklerinin sağlık olduğunu ifade eden Atakan, “Ekonomiyi el birliğiyle düzelteceğiz. Ciddi bir küçülme yaşayacağız maalesef işsizlik de yaşayacağız. Ekonomik kayıplarımız olacak ama düştüğümüz gibi kalkabilmek de yine bizim elimizdedir” dedi.

Kolektif hareket etmeyi ülke olarak yeniden hatırlamamız gerektiğini ifade eden Atakan, “Değişen ve gelişen parametreler çerçevesinde değil günlük saatlik kararlar almanız gerekiyor. Maalesef bir tane doğru yok bu yapının içinde. Doğrular anlık değişiyor” dedi.

Şu an seyrüseferlerin online sistemle ödenebileceğini belirten Atakan, 7 gün 24 saat bu işlemin yapılabileceğini söyledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası