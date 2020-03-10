Atakan: “İhtiyaç halinde tedbirleri artırırız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İrfan Batu’nun sunduğu Kıbrıs Postası Ana Haber’e bağlanarak, Koronavirüs tehlikesi hakkında açıklamalarda bulundu ve ihtiyaç duyulduğu halde, tedbirleri artırabileceklerini söyledi. Özellikle sosyal medyada yanlış bilgi dolaştığına dikkat çeken Bakan Atakan, “Ercan Havalimanı kapatılmış değil, bütün uçuşlar normal olarak yapılıyor. Sadece İtalya, Almanya ve İngiltere’den charter seferler durduruldu” ifadelerini kullandı.

“GEMİNİN LİMANA ALINMADIĞI, BEKLETİLDİĞİ HABERİ YANLIŞ”

Bir geminin Koronavirüs nedeni ile limana giremediği, bekletildiği yönünde haberler olduğunu, bu tür haberlerin de yanlış olduğunu ve vatandaşın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizen Tolga Atakan, “Saat 11.00 civarında limana giren gemi, sıhhiye personeli olmadığı için bekletildi, personel gelince de limana alındı” dedi.

“TEDBİRLER ALINIYOR”

Ercan Havalimanı’nın kapatılmasının şu an için gerekli olmadığını, ulaşım ve seyahat haklarının kısıtlanmaması gerektiğinden söz eden Ulaştırma Bakanı Atakan, “Denetimler artırılıyor, giriş noktasında bilgilendirme formları ile ilgili görüşmeler yapıldı, dezenfekte işlemleri de devam ediyor. Tüm tedbirler, hava, kara ve deniz limanlarının tamamında alınıyor” dedi.

“GEREKLİLİK LAZIM OLURSA GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ”

Şu an itibariyle Türkiye’de konfirme edilmiş bir vaka olmadığını aktaran Atakan, “Türkiye’de böyle bir vaka gerçekleşmeyeceğini ümit etsem de daha ne kadar uzak durabileceğini göreceğiz. İlerleyen günlerde farklı tedbirler de alınabilir, böyle bir gereklilik lazım olursa gerekli adımları atarız” ifadelerini kullandı.

“PANİK KİMSEYE YARAR GETİRMEZ”

Koronavirüs tespit edilen kişinin ölmediğini, şu an hayatta olduğunu vurgulayan Bakan Atakan, “Bu dönemde yetkili isimlerden yapılmayan açıklamaları vatandaşlarımız dikkate almamalıdır. Panik virüsün kendisinden daha tehlikeli. Panik kimseye yarar getirmez. Kendi hijyenimize, kendimize dikkat ederek bu süreci geçireceğiz” değerlendirmesini yaptı.