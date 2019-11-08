Atakan karayollarında devam eden ve yakın gelecekte başlaması hedeflenen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın karayollarında devam eden ve yakın gelecekte başlaması hedeflenen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunbu..

Atakan açıklamasında:

‘Kısıtlı imkanlar olmasına rağmen 2019 sonuna kadar bir çok sorunlu noktada acil tamir ve bakım onarım işlemleri başlatıldı ve projelendirildi. Acil tamirler yanında otokorkuluk, yol çizimi, tabela ve aydınlatma eksikliklerine yönelik de bazı adımlar atıldı.

Bu çerçevede;

Ercan Yonca Kavşağı ile İskele arasındaki yol genelinde bakım onarım çalışmaları başladı. Bu güzergahta yer alan çökme, deformasyonlar giderilmeye ve temel takviyeli asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

Karpaz bölgesi Kalecik-Çayırova bölgelerinde acil tamir ve bakım onarım çalışmaları başladı. Bu çalışmaların devamında Ziyamet, Ziyamet-Kaleburnu Yolu, Yeni Erenköy ve Yedikonuk bağlantı yollarında genel bakım onarım çalışması yapılacak.

İnönü-Vadili yolu bakım onarım ihalesi dün itibariyle tamamlandı ve çalışmalar yer teslimine mütekip başlayacak.

Dağyolu, Şirinevler, Kozanköy, Ağırday, Alemdağ ve civarı genel tamir ve bakım onarım ihalesi yapıldı. Bu noktalardaki çalışmalar başlıyor.

Doğancı Çemberi-Yeşilyurt arası, Yeşilyurt-Lefke, Lefke-Genikonağı acil tamir ve bakım onarım ihalesi sonuçlandı. Bu noktalardaki yenileme ve onarım çalışmaları başlıyor.

Girne Batı Çevre Yolu I. Etap ihalesi açıldı. İhale sürecine mütakip çalışmalar başlayacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl küçük Bulvarı Fuar Kavşak sinyalizasyon ve kavşak düzenlemesi ihalesi hazırlanıyor. İhale süreci sonrası kavşağın dönüşümü çalışması başlayacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı genel tamir ve bakım onarım ihalesi hazırlanıyor. İhale sonrası bulvarın sorunlu noktalarına yönelik çalışmalar başlayacak.

Lavinium Sitesi giriş-çıkış ayrılma ve katılım şeritleri yapımı maliyet hesaplaması (keşif)/proje çalışması tamamlanıyor. Bunu takiben hemen ihale sürecine geçielcek.

Ercan Havalimanı girişindeki çemberden Gaziköy yönüne doğru olan güzergahtaki genişletme ve yenileme projelendirmesi tamamlandı, ihale süreci başlıyor.

Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki güzergahın yaya, bisiklet yollarını da içerecek bir şekilde yeniden planlanması düşüncesi çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi ve ODTÜ KK Kampusu ile ortaklaşa proje çalışması başlıyor. Proje çalışmasının tamamlanmasına müteakip ilgili güzergahta çalışmalar başlayacak.

Otokorkuluk, yol çizimi ve tabela eksikliklerine yönelik açılan genel ihale sonuçlandı. Bu çerçevede sözleşmeler imzalanıp önümüzdeki hafta itibarıyla çalışmalara başlanılacak.

Ülke genelinde sorunlu yol aydınlatmaları ile ilgili tamir/bakım keşif doğrultusunda Maliye

Bakanlığı’na bir bloke talebi yapıldı. Maliye’nin bloke talebimizi karşılaması durumunda Kıb-Tek ile işbirliği içinde ana arter aydınlatma sorunları da 1 ay içerisinde çözümlenebilecek.

Bu noktalara ek olarak yarım kalan Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden, ara emri sorunları çözümlenen İskele-Çayırova ve Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projelerinin asfaltlama ve sair işlemleri de TC Karayolları Genel Müdürlüğü KKTC Koordinatörlüğü tarafından programlanıyor. Her iki projede de bu yıl sonuna kadar belli bir ivmenin yakalanması planlanmaktadır’ dedi.

(BRT/MAIL)