Atakan: “Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası uygulanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada kısmı sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Atakan'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde uygulanan kısmı sokağa çıkma yasağına uymayanlara asgari ücretin %10’u tutarında, 382 ₺ para cezası uygulanacaktır."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı sosyal medya paylaşımında, 6 Nisan'a kadar devam edecek olan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanların 382 TL para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Özersay "Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin %10’u kadar olacak, (382 TL)" ifadelerini kullandı.