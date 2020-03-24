Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Atakan: “Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası uygulanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Twitter hesabından açıklamada bulunarak, kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası uygulanacağını belirtti.

24 Mart 2020 Salı 20:24
1445 Okunma
Atakan: “Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 382 TL para cezası uygulanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada kısmı sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası uygulanacağını duyurdu.

Atakan'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde uygulanan kısmı sokağa çıkma yasağına uymayanlara asgari ücretin %10’u tutarında, 382 ₺ para cezası uygulanacaktır."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı sosyal medya paylaşımında, 6 Nisan'a kadar devam edecek olan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanların 382 TL para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Özersay "Sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanacak para cezası asgari ücretin %10’u kadar olacak, (382 TL)" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTolga AtakanSokağa Çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
şaşkın 2020-03-24 20:57:03

Peee siz değil miydiniz 1 yıl hapis veya 3880tl para cezası veya her ikisi birden diyen. Sizin gibi idarecileri bilmem ne yapsınlar. Veririm o zaman 382 yi da gezerim ben da ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Batandaş 2020-03-24 22:04:32 @şaşkın

Seni bu meblağ kesmiyorsa öde de dolaş be kahraman bakalım kaç tur atacak paran var. Kabak kesmek moda oldu

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Lütfen paylaşın! Sesimizi duysunlar!”
“Lütfen paylaşın! Sesimizi duysunlar!”
“Ekonomik Paket” yarına kaldı
“Ekonomik Paket” yarına kaldı
Müşteriler ve marketler takdir topladı
Müşteriler ve marketler takdir topladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim