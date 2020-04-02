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Atakan: "KKTC - TC arası çalışan yolcu gemileri, yeniden hizmet vermeye başlıyor"

Ulaştırma Bakanı Atakan, yarın geceden itibaren, KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemilerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 16:22
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Atakan: "KKTC - TC arası çalışan yolcu gemileri, yeniden hizmet vermeye başlıyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yarın geceden itibaren, KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemilerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. 

Bakan Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, mevcut sefer sayı ve saatlerinden farklı bir skala ile hizmet verecek yolcu gemilerinin haftalık sefer sayı ve saatlerinin, acenteler tarafından duyurulacağını kaydetti.

Atakan, bu çerçevede yarın gece Mersin ve Taşucu limanlarından ülkeye yolcu seferleri yapılabileceğini ifade ederek, "Bu konuda bilgi bekleyen vatandaşlarımıza duyurulur" dedi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ın açıklaması şöyle: 

2 gündür duran yolcu seferleri 3 Nisan gecesi itibariyle KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemileri yeniden hizmet vermeye başlıyor. Mevcut sefer sayı ve saatlerinden farklı bir skala ile hizmet verecek yolcu gemilerinin haftalık sefer sayı ve saatleri acenteler tarafından duyurulacak. Bu çerçevede yarın gece Mersin ve Taşucu limanlarından ülkemize yolcu seferleri yapılabilecek. Bu konuda bilgi bekleyen vatandaşlarımıza duyurulur.

Yürürlükte olan kararlar çerçevesinde ülkeye sadece KKTC vatandaşlarının girebileceğini ve gelen her vatandaşımızın KKTC Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün karantina koşullarında kalmak zorunda olduğunu da hatırlatırım.

Hatırlanacağı üzere, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, seferlere ara verildiği ifade edilmişti. 

Son Güncelleme: 02.04.2020 18:13
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanıTolga AtakanKoronavirüsGemi
Yorumlar
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Ertaç 2020-04-02 16:46:22

Neticeleri bence korkunç olacaktır,bize evde kal derken bu Ne şimdi ?

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Doğru Söz 2020-04-02 17:07:30

Garantinasız ise Allah belânızı versin!

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Vatandaş 2020-04-02 17:09:29

Allah belanızı versin sizin, biz izole olalım evden çıkmayalım. Siz gemiyle taşıyın gerizekalilar

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Eren 2020-04-02 17:47:12

Herkesin olduğu yerde kalması halk icin en iyisi gelenlerde bir hastalık çıksa hem bulaşma riski hemde bakımı burda olucak cok gereksiz bir uygulama halka sokaga çıkma die söyleyip risk alıyorsunuz insan hayatıyla risk alınmaz

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mehmet 2020-04-02 16:37:49

Ne zaman seferler belli olur acaba ?

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İbrahim kaptan 2020-04-02 16:58:49

Güzel haber. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.

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Mağdur 2020-04-02 17:31:25

Bizim ertelenen biletlerimiz kullanılabilir mi şu an? yoksa tekrar mı bilet almamız gerekiyor

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Yesm 2020-04-02 17:50:14

Sayın bakanım lütfen uçak seferlerini de açın mahsur kaldık. Türkiye de lütfen Gaziantep seferleri açılsın

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