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ATAKAN: “KULLAN-AT TARZI BİLEKLİKLERİN KULLANIMI YÖNÜNDE BİR YAKLAŞIM VAR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, elektronik bileklik uygulaması ile ilgili teknik çalışmaları bakanlık olarak üstlendiklerini, Polis Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını dile getirdi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:49
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ATAKAN: “KULLAN-AT TARZI BİLEKLİKLERİN KULLANIMI YÖNÜNDE BİR YAKLAŞIM VAR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, elektronik bileklik uygulaması  ile ilgili teknik çalışmaları bakanlık olarak üstlendiklerini, Polis Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını dile getirdi. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Atakan, Meclis Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, şu anda hem uygulama kolaylığı hem de maliyet açısından kullan-at tarzı bilekliklerin kullanımı yönünde bir yaklaşımın olduğunu belirtti.

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