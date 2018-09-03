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Atakan Lefkoşa’da yolcu taşıma izni bulunan işletme sahipleri ve KAR-İŞ ile görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde yolcu taşıma izni bulunan işletme sahipleri ve Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) temsilcileriyle bir araya geldi. 

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:48
Atakan Lefkoşa’da yolcu taşıma izni bulunan işletme sahipleri ve KAR-İŞ ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme ile birlikte, paydaşların Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde tek bir şirket çatısı altında birleşerek modern otobüslerle, kapsamı geniş ve tüm vatandaşlar ile birlikte ülkede çalışma veya üniversite eğitimi almak için bulunan yabancılara hizmet verecek bir toplu taşıma sistemi oluşturulmasının ilk adımı atıldı.

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Tolga AtakanKAR-İŞLEFKOŞAYolcu Taşıma IzniGündemKıbrıs
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