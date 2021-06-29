Atakan, Meclis’in nisaba takılarak açılmamasını eleştirdi

Atakan, “Malumun ilanı. Beyin ölümü uzun bir süre önce gerçekleşmiş olan çok parçalı azınlık hükümeti bugün son nefesini vermiş oldu” dedi.

Atakan, açıklamasında şunları söyledi:

"Malumun ilanı. Beyin ölümü uzun bir süre önce gerçekleşmiş olan çok parçalı azınlık hükümeti bugün son nefesini vermiş oldu. Toplumsal değil kişisel çıkara dayalı talepler, uzun istek listeleri, iktidara mensup olmalarına rağmen şartsız meclise gelmeyenler..

İstedikleri yapılmadıkça meclis otoparkında bekleyen salona girmeyenler, Başbakanın odasında uzun uzun ikna edilenler, her dönem aynı isteklerle kilitleyenler derken çok parçalı azınlık hükümeti hepten dağıldı. Yamalı bohça bu yükü taşıyamadı. #KKTCAzınlıkFaciası"