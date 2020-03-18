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Atakan: Sofi'nin kızına ayrıcalık yapılmadı

"Bu vatandaşımız gelebilmiş olsaydı şu an gözetim merkezinde olacaktı."

18 Mart 2020 Çarşamba 11:25
2562 Okunma
Atakan: Sofi'nin kızına ayrıcalık yapılmadı

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızına ayrıcalık yapıldığı iddialarına açıklık getirdi.

Atakan, "Türkiye Cumhuriyeti iç işleyişine müdahale etmek hele ki bir bürokratımızın buna müdahale etmesi fiilen mümkün" değil dedi.

Bakan Atakan'ın açıklaması şöyle:

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızına ayrıcalık mı yapıldı ?
Hayır yapılmadı... Yapılması da mümkün değil zaten.. Türkiye Cumhuriyeti iç işleyişine müdahale etmek hele ki bir bürokratımızın buna müdahale etmesi fiilen mümkün değil arkadaşlar.

Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir torpil söz konusu değildir

Aklıselim bir şekilde konunun detaylarını öğrenmek isteyenler için;

Türkiye Cumhuriyeti risk sebebi ile uçuşların durduğu ülkelerde kalan vatandaşlarını tahliye edip Türkiye'ye getirebilme adına THY vasıtası ile bir dizi uçuş ayarladı. Bu ülkelerde kalan KKTC vatandaşlarının da bu uçuşlardan yararlanabilmesi adına TC DIş İşleri Bakanlığı nezdinde bir çalışma yapıldı ve bu çerçevede bu bölgelerden yapılan uçuşlara mümkün mertebe KKTC vatandaşlarının da alınıp İstanbul Havalimanı transit merkezine getirilmeleri ve oradan KKTC'ne ulaştırılmaları yönünde bir planlama yapıldı. Bu çerçevede İngiltere'den 24, Fransa'dan 2, İspanya'dan 1 vatandaşımız uçuş planlamasına dahil edildi. Sonrasında uçuşların bazıları iptal olunca bu sayı 19 oldu.

Gelen 18 KKTC vatandaşı İstanbul Havalimanı transit merkezine alındı. Yaşanan yoğun giriş sebebi ile 19. vatandaşımız atlandı, İstanbul içi karantina merkezine götürülürken THY yer hizmetleri hatasını farketti ve 19. vatandaşımızı transit merkezine almak isterken malum görüntüler ortaya çıktı. Burada SHD Müdürü'nün ne bir torpili, ne bir dahli ne de bir başka kayırma olması durumu yoktur.

Netekim bu şekilde gelen 18 vatandaşımız şu an Malpas gözlem merkezinde. 19. vatandaşımız da gelebilse o da şu an Malpas gözlem merkezinde olacaktı.

İlk planlama yapılacak toparlama işleminin bugün öğleye sarkacağı şeklindeydi. Dün gece yarısı sonrasına çekilince biz de hızlıca kararı erkene çektik. Dün gece bugün için alınan kararın öne çekilme sebeplerinden biri de bu transit yolcuların ülkemize ulaşma uçuşunun planlanandan erkene alındığı bilgisinin verilmesidir.

Kısacası;
1. Herhangi bir torpil, iltimas, ayrcalık yoktur.
2. Bu vatandaşımız gelebilmiş olsaydı şu an gözetim merkezinde olacaktı.

Sosyal medya ve "kirli" bilgi üzerinden nerdeyse sosyal bir lince dönen süreç içinde gerçekten bir suçu olmayan bir aile, anne/baba perişan ediliyor.
Buna kimsenin hakkı yok.. Bugün başkasına yarın bizlere.

Ülke olarak toplum olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci ancak ve ancak el birliği ile atlatabiliriz. Bu bağlamda lütfen, ortaya koyulan emeğe ve çabaya birazcık olsun saygı duyun ve güvenin. Özellikle "kirli" bilgilerden uzak durun.

Saygılarımla

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanMustafa SofiKarantinaKoronavirüsKKTC Koronavirüs
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Meraklı 2020-03-18 11:42:01

Lafı çevirmeyelim. Telaşın nedeni muhtemelen bu işin müdür seviyesinde değil zatı şahaneleri seviyesinde kurgulanmış ama ele yüze bulaştırılmış olması. Açıkça cevap isteyelim; 19 vatandaş kim? Güzide Sofi şu anda tam olarak nerede?

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mehmet 2020-03-18 11:49:19

MUTLAKA BU ISIN ICINDE SENIN DE PARMAGIN VAR CAHIL BAKAN

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Ali 2020-03-18 12:11:20 @mehmet

Kesinlikle bu da işin içinde... Bir de pişkin mi...

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Ali 2020-03-18 12:13:17

Torpil yokmuş... Nerde yok ki... ?

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Ertaç 2020-03-18 12:29:18

Torpil olmadığının videosunu hep beraber gördük.Gözümüze mi, Sözünüzemi ?

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Adem 2020-03-18 13:12:06

O zaman biri yanlış konuşuyor adam kızım yanımda teşekkürler diyor sizler ve Türkiye bakanı yok öyle bişey diyor videoda otobüs durduluyor iki kişiyi alıyorlar

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Adem 2020-03-18 13:12:07

O zaman biri yanlış konuşuyor adam kızım yanımda teşekkürler diyor sizler ve Türkiye bakanı yok öyle bişey diyor videoda otobüs durduluyor iki kişiyi alıyorlar

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Vatandas 2020-03-18 13:18:14

Isimiz katakulli okumak.

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Ouz 2020-03-18 12:43:25

Benim aynı pozisyondaki kktc vatandaşı akrabalarım şu an izmitte karantinadalar. Sofi'nin kızı nasıl ülkeye gelecekti sayın bakan?

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