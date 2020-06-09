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Atakan: “Tarifeli uçuşlar konusunda netleşmiş bir tarih yok”

Ulaştırma Bakanı Atakan, tarifeli uçuşlar konusunda netleşmiş bir tarihin olmadığını açıkladı.

09 Haziran 2020 Salı 13:45
797 Okunma
Atakan: “Tarifeli uçuşlar konusunda netleşmiş bir tarih yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tarifeli uçuşlar konusunda bugün itibariyle planlanmış netleşmiş bir başlangıç tarihi olmadığını söyledi.

TAK’ın sorusu üzerine açıklama yapan Bakan Atakan, tarifeli uçuşların başlangıç tarihinin, içinde bulunduğumuz hafta içinde netleşeceğini belirterek, KKTC resmi makamları tarafından uçuşların başlayacağı duyurulmadan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bilet almamasını tavsiye etti

Son Güncelleme: 09.06.2020 13:48
Anahtar Kelimeler:
Tarifeli UçuşlarTolga AtakanBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
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Nuri 2020-06-09 14:13:36

Dalga geçiyosunuz herhalde 8 inde başlıcak denildi şimdi uçakları iptal ettiriyosunuz ? Ne oldu öğrenciden para alamadınız ondan mı

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