Atakan: Trafik Işıkları İhlal Tespit Kameraları devrede

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hem Lefkoşa- Girne yolu hem de Hamitköy-Haspolat arsasındaki ‘Point to point’ hız kameralarının devrede olduğunu belirterek “Şu anda da güzel tahsilat yapıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs TV'de Ali Baturay'ın sunduğu Markaj Programı'na konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa- Girne yolu ile Hamitköy-Haspolat arasındaki güzergahta devrede olmadığı iddia edilen “Point to point’ siteminin çalıştığını söyledi, sürücüleri uyardı.

Atakan, “Dikkat etmemiz gerekiyor. Amacımız tahsilat yapmak değil. Oraya ‘Point to point’ konulsa ve ya konulmasa orada bir hız limiti vardır.

O tabelalara uymak hem kendi hayatımızı hem de hatamızdan dolayı bir başkasının canına kast etmemizi kurtarır. Dolayısıyla orada bir radar olmasa bile yapmamız gereken hız sınırı bellidir. Lefkoşa-Girne anayolunda 100 km hız sınırını geçmemek gerekiyor.

İhlal edenlere cezai işlem uygulanıyor” dedi. Bakan Atakan ayrıca, Atatürk trafik ışıklarının bulunduğu noktadaki “Trafik Işıkları İhlal Tespit Kameraları”nın da devrede olduğunu ve kırmızı ışık ihlali yapan çok fazla insanın yazıldığını belirtti. Atakan, “ Başkalarının hakkına saygı göstermemek, kendini açıkgöz görmek, başka insanların hayatını tehlikeye atma pahasına bunu yapanlara cezai işlemler uygulanıyor” dedi.