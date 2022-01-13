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Atakan: UBP'li olmaktan her zaman gurur ve onur duydum…

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Savaş Atakan, UBP’nin tek başına iktidara talip olduğunu söyledi.

13 Ocak 2022 Perşembe 21:55
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Atakan: UBP'li olmaktan her zaman gurur ve onur duydum…
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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, toplumun UBP’ye UBP’nin de topluma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek “Ne yapacağını bilen, güçlü, tecrübeli, ülkesini seven bir ekiple tek başına iktidara talibiz. Bu ekibin bir parçası olmaktan, UBP'li olmaktan her zaman gurur ve onur duydum” dedi.

Savaş Atakan’ın açıklaması şöyle:

Partimizin tek başına iktidar yürüyüşü, güçlü bir şekilde devam ediyor. Çocukluk yaşlarım, gençlik kolları üyesi olarak yazıldığım ilk günden itibaren sadece UBP tabanına güvendim.

UBP, kararlı hizmetleri ile, Lefke'den Dipkarpaz'a tüm adayı kucakladı. Bugün, geldiğimiz aşama, yine toplumumuzun UBP'ye, UBP'nin de toplumumuza ihtiyaç duyduğu noktadır.

Hiç tereddüt etmeden, 23 Ocak sonrası, yine bu ülke için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Güçlü adalet duygumuzla;

Bu ülkenin geçmişine olan bağlılığımız, geleceğe olan inancımızla,

Bize bu emaneti devreden büyüklerimize olan saygımız, gelecekte de bu ülkede huzur içerisinde yaşamasını istediğimiz gençlerimize sevgimizle...

Ne yapacağını bilen, güçlü, tecrübeli, ülkesini seven bir ekiple tek başına iktidara talibiz. Bu ekibin bir parçası olmaktan, UBP'li olmaktan her zaman gurur ve onur duydum.

Son Güncelleme: 13.01.2022 23:02
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