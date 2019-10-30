Atakan: Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke yollarının islah edilmesi konusunda en büyük sıkıntının kaynak sorunu olduğunu vurguladı.

Atakan, Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını da yineledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına katılarak bakanlığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Karayollarına ilişkin sıkıntıların bilgisinde olduğuna vurgu yapan ve “Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır” diyen Atakan, Karayollarının Bin 620 kilometrekare genişliğinde olduğunu ancak çağın gerekliliğine ve özlenen yapıya cevap verecek personel ve imkana sahip olmadıklarını söyledi.

Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını yineleyen Atakan, “Siyasi partilere de gerekirse birkaç yıl katkının verilmemesi de düşüncelerim arasındadır” dedi

İhale aşamasındaki karayolları hakkında bilgi de veren Atakan, 6 ilçede en fazla zarar gören yollara öncelik verildiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, bir soru üzerine hükümetin işleyişi konusunda bir sıkıntı görmediğini de belirterek, “Ancak bu konuda, sürekli olarak bazı söylemlere, ortaya atılan konulara cevap vermek zorunda kalıyoruz” dedi

BRT