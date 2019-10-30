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Atakan: Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır

Atakan, Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını da yineledi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 14:57
Atakan: Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke yollarının islah edilmesi konusunda en büyük sıkıntının kaynak sorunu olduğunu vurguladı.

Atakan, Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını da yineledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan BRT’de yayınlanan Hukuksal Görüş programına katılarak bakanlığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Karayollarına ilişkin sıkıntıların bilgisinde olduğuna vurgu yapan ve “Vatandaşlar şikayetlerinde haklıdır” diyen Atakan, Karayollarının Bin 620 kilometrekare genişliğinde olduğunu ancak çağın gerekliliğine ve özlenen yapıya cevap verecek personel ve imkana sahip olmadıklarını söyledi.

Karayollarının düzenlenmesinde ulusal seferberlik çağrısını yineleyen Atakan, “Siyasi partilere de gerekirse birkaç yıl katkının verilmemesi de düşüncelerim arasındadır” dedi

İhale aşamasındaki karayolları hakkında bilgi de veren Atakan, 6 ilçede en fazla zarar gören yollara öncelik verildiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, bir soru üzerine hükümetin işleyişi konusunda bir sıkıntı görmediğini de belirterek, “Ancak bu konuda, sürekli olarak bazı söylemlere, ortaya atılan konulara cevap vermek zorunda kalıyoruz” dedi

BRT

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Atakan
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cypriot 2019-10-30 16:42:23

İcraat yok. Populizim hat safhada. Bravo...

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DAVUT 2019-10-30 17:03:44

YOK YAPMAZSAN SEN ORDA NE İŞ YAPAN BE ARKADAŞ? YOLDA ÖLENLERİ SAYAN?

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Gibri 2019-10-30 17:25:50

Istifa ne zaman .

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dervis 2019-10-30 17:35:53

bu adama soveceginize partinize sovun..esas populizmi yapan onlardir..zamaninda oy icin memur yazanlar kimlerdi..bu adam mi..ranti kaparken iyi simdi bagirin..tum para memurlara gidiyor. adam bunu bagira bagira soyluyor..anlayana tabii

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