Atakan: Vizyonumuz kemikleşmiş sorunları ortadan kaldırmak

Atakan, bu adımları, otomasyona geçmek ve ellenmemiş yasal mevzuatı çağdaş hale getirmek olarak özetledi. Geçen dönemde bu konuda yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirten Atakan, geçen hükümet döneminde kaynağa erişimde yaşadıkları sıkıntılar yüzünden hayal ettiklerini hayata geçiremediklerini, bundan en çok kendi bakanlığının etkilendiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın tamamen projeler üzerine çalışan bir bakanlık olduğuna işaret eden Atakan, “Bu durum en çok da bizim belimizi büktü. Yeni dönemde bunu tersine çevirmek için çalışacağız. Umuyor ve diliyorum ki kaynak akışı tekrar başladığı takdirde son aşamaya getirdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni dönemdeki hedefleri konusunda TAK muhabirinin sorularını yanıtladı; bakanlığının sorumluluk alanındaki dairelerle ilgili öngörülerini ve çalışmalarını paylaştı.

TRAFİK… ANA UNSUR İNSAN…

Tolga Atakan, trafik sorunuyla ilgili teşhisinin ve çözüm yollarının ne olduğu sorusunu yanıtlarken, trafiğin çok bacaklı bir unsur olduğuna işaret etti ve şöyle konuştu:

“Bizde bu bacakların birçoğu eksik. Örneğin karayollarında artan nüfus ve artan araç sayısına paralel alternatif yolları devreye koyamadık. Bu da ister istemez, ciddi anlamda belli noktalarda trafik kilitlenmesine yol açıyor. Trafik güvenliğine yönelik alt yapı yatırımlarını hayata geçiremedik. Örneğin bariyer, aydınlatma, gece şartlarında araba kullanmayı kolaylaştıran reflektör ve yol çizgilerimiz eksik. Denetim de maalesef bir süredir şikayet ettiğimiz eksikliklerimizdendir. Eğitim konusunda göreve geldiğimiz günden beri çalışmalar yürütüyoruz. Yakında ehliyete ulaşabilmede belli standartları yakalamış olacağız. Bütün bir bileşenler bir araya geldiğinde trafik güvenliğinden söz etmek mümkündür. Birçoğunda belli bir aşamaya geldik, yakın zamanda hayata geçireceğiz ama bunları hayata geçirdiğiniz noktada da ‘tamamdır bu iş bitti’ diyemiyoruz çünkü bütün bu bileşenlerin toplandığı nokta var, o da insan faktörüdür.

Biz şoförler, direksiyon başına geçtiğimizde trafik kurallarına, hız sınırlarına uymamız; şu an için sahip olduğumuz yol standardının bilincinde olmamız gerekiyor. Tüm bunları uygularsak sıkıntılardan uzaklaşmış oluruz.

Trafiğin ana etkeni insandır. Bilinçlendirme noktasında bir takım çalışmamız vardır. Tüm bunları hayata geçirdiğimizde en azından bugünkünden daha güvenli noktaya gelmiş olacağız ama biz kendi kendimize çeki düzen vermediğimiz müddetçe bu, hiçbir zaman ‘tamamdır bu iş oldu’ noktasına en azından yakın bir gelecekte gelmeyecek…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, okullarda trafik eğitiminin müfredatta daha geniş yer alması için bir çalışmanın hazır olduğunu ve yeni ders yılında uygulanması için Milli Eğitim Bakanı’yla görüştüklerini de açıkladı.

EHLİYET SINAVINDA YAZILI DA OLACAK

Şoför okulları ve sürücü eğitimi konusunda AB normları çerçevesinde hazırlanmış dört tüzük bulunduğunu, mevcut şoför okullarının yeni müfredat üzerinden eğitim vermeleri ve sıkıca denetlenmelerinin sağlanacağını belirten Atakan, ehliyet sınavlarının yazılı sınav bölümü de olacak şekilde düzenleneceğini ifade etti.

Tolga Atakan, “Belli bir yaşa gelenlerin kolaylıkla ehliyet alabildiği bir sistemden gerçekten ‘sürücü olmaya ehil mi değil mi’yi belirleyecek bir sisteme geçiyoruz” diye konuştu. Yeni dönemde ehliyetlerin, araç sınıflandırmalarının, yasa ve tüzüklerin değişeceğini; alkollü sürüşün daha ağır cezalandırılacağı bir yapının da hayata geçirileceğini kaydeden Atakan, bunların polis denetimlerinde otoritenin devamlı hissedileceği bir yapıya da büründürülmesiyle şu an yaşanan birtakım sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.

Atakan, tüzüklerde öngörülen geçiş süreçlerinin yıl sonundan önce tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

YABANCI SÜRÜCÜLERE İNTİBAK PROGRAMI

Yabancıların araç kullanmasında rahat olan ehliyet değişimini sıkılaştırdıklarını, özellikle sağdan akan trafikte ehliyeti olanların sol trafiğin uygulandığı KKTC’de zorluklar yaşadığını, bunu dikkate alarak bir intibak programı hazırlandığını açıklayan Tolga Atakan, “Bu intibak programını tamamlayanların ehliyetlerini çeviriyoruz” dedi.

Atakan, bazı ülke mensuplarının ehliyetlerinde sahtelemeler yapıldığını, bunu dikkate alarak bir kara liste oluşturduklarını, kara listedeki ülkelerin ehliyetlerini taşıyanların değişim ve intibak yapamayacağını, ehliyet sınavına girmesi gerekeceğini anlattı.

CİKLOS… “MÜHENDİSLİK BİZE YOL İLE SUYU AYIRMAYI EMREDİYOR”

Sel felaketi sırasında 4 gencin hayatını kaybettiği Ciklos’ta devam eden çalışmalarla ilgili soruları yanıtlayan Atakan, KTMMOB’nin kapsamlı raporda da belirtildiği gibi o bölgedeki doğal dere ve su yataklarının bir şekilde kaybedildiğini ifade etti. Atakan, şu bilgileri paylaştı:

“Mühendislik bize yol ile suyu ayırmayı emrediyor. Bu çerçevede ODTÜ uzmanlarından kapsamlı bir proje talep ettik. Su İşleri Dairesi boyutlandırmasını yaptı. Ciklos’ta kolektif bir çalışma yürütülüyor. Suyla yolu birbirinden ayıracak bir mühendislik ortaya konuluyor. Biraz geç kalındı, süre uzadı, bunun nedeni mühendislerin gerçek anlamda konuyu çalışıp projelendirmeyi yapmasını beklemekti ki bu doğru bir şeydi. Şu anda gayet hızlı ilerliyor. Yaklaşık bir-bir buçuk aylık bir çalışma süresi kaldığını tahmin ediyorum. Proje tamamlandığında yolun o bölümünde, yol ile su yolları ayrılmış, tehlike de bertaraf edilmiş olacak.”

“KIRMIZI IŞIK İHLALLERİNİ SAPTAYAN KAMERA SAYESİNDE İHLALLER GİDEREK AZALDI”

Hız tahditlerine uymanın önemini vurgulayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, elektronik denetleme imkanlarından yararlanmak istediklerini, en çok şikayet aldıkları nokta olan Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bir pilot uygulama başlattıklarını kaydetti. Atakan, ilk üç günde 104 ihlal saptandığını ancak sonraki günlerde kırmızı ışık ihlallerinin giderek azaldığının görüldüğünü açıkladı. Aynı kameranın şerit ihlallerini de yakaladığını belirten Atakan, “Bu sistemden memnun kalmamız durumunda, farklı kavşaklar için de ihale edeceğiz” dedi.

GİRNE YOLUNDA REFÜJ KALKACAK, OTO KORKULUKLAR GELECEK

“Point to point” kameranın Lefkoşa-Girne yoluna da takılmasıyla olumlu sonuçlar aldıklarını bildiren Bakan Atakan, maddi kaynağın gelmesiyle Girne yolunun devamının da yenileneceğini, ayrıca refüjün tamamen kaldırılacağını ve oto korkuluklar takılacağını açıkladı.

Atakan, “Refüj uygulaması dünyada yok. Bizde bir sıkıntı da şu, bu refüjler yapıldı, kim bakacak? Orası belli değil. Refüjleri otlar bürüyor” dedi.

Trafikte, daha geniş açıya ve daha gelişmiş özelliklere sahip T serisi 10 kameranın iki önceki hükümet döneminde alındığını ve bazılarının da devreye girdiğini kaydeden Tolga Atakan, plaka takip sisteminin, seyfüsefer ve sigorta denetimlerinin de bu kameralara eklenebileceğini söyledi.

Şu anda 112 kamera bulunduğunu, işlevini yitiren ve yeri değiştirilmesi gerekenler için de çalışma başlatıldığını kaydeden Tolga Atakan, kameraların tuzak olduğu eleştirilerine karşı fosforlayarak görünürlüğü artırma ve öncesindeki uyarıcı tabelaları artırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Atakan, personel sayısının az olduğu ülkede teknolojiden yararlanmanın şart olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, toplu ulaşımla ilgili bir vizyonları olup olmadığı sorusunu yanıtlarken bu konuda yasal ve teknik altyapının olmadığından dolayı yetersiz kalındığını anlattı. Geçmişte verilen toplu taşıma izinleriyle ilgili sıkıntılara değinen Atakan, belediyelerle birlikte bir çalışma yapıldığını, trafikle ilgili yasayı da yaz tatilinde Meclis’te görüşülmek üzere sunduklarını, Meclis Genel Kurulu’nun ekimde başlayacak yeni döneminde gündeme geleceğini açıkladı. Ülke koşullarına uygun, klimalı, cep telefonlarına indirilecek aplikasyonlarla otobüsün nerede olduğu ve durağa ne zaman geleceğinin görülebileceği bir sistem gerektiğini kaydeden Atakan, ülkede toplu taşımacılıktaki yetersizliğe dikkat çekerken “Lefke’de 4 yıl boyunca okuyan bir öğrenci, arabası yoksa okulu da götürmezse bu sürede hiç Mağusa’yı göremeden ülkemizden gidebilir. Ondan sonra da ‘geliyorlar ama bizi tanımıyorlar’ diyoruz, bu bizim ayıbımız…” dedi.

Atakan, “Ada Kart” adı altında bir kart da tasarlandığını, bu konuda teknik bir çalışma yürütüldüğünü, taşımacılık izinleriyle ilgili hukuksal sorunlar aşılınca bunun Lefkoşa ve Girne bölgesiyle başlatılacağını anlattı.

“KUZEY LEFKOŞA ÇEVRE YOLU VE LEFKE YOLU İÇİN KKTC’DE İHALE ÖNERDİK”

Ankara’da ihaleye çıkılmış 7 ihaleden ikisini oluşturan Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’yla Lefke ana yolunun, ara emirlerinden dolayı durduğunu kaydeden Atakan, söz konusu şirketin iflasını açıklayıp tasfiye olduğunu, konunun da askıda kaldığını belirtti.

Atakan, bakanlık müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın Ankara’da ilgili bakanlığın müsteşarıyla görüşmeler yaptığını, son Ankara ziyaretinde kendisinin de bu konuya epey mesai harcadığını kaydetti. Bu sorunun çözümü için iki seçeneği sıralayan Atakan, “Birincisi TC bunları yeniden ihale edecek ki bu ihale süreci bizdekine göre uzun ve meşakkatlidir. Biz şunu önerdik: Standartlarımız zaten aynı ve burada TC Karayolları’nın bir koordinatörlüğü var. Standartları ve kontrolörlüğü koyalım, bu yolları ülkemizde ihale edelim. Bu bize neyi sağlar? Bir şirket Lefke yolunu yaparken bir başka şirket de Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu’nu yapar ve bu şekilde hem atıl durumda duran önemli yerler açılır hem de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılacak bütünlüklü çalışma sırasında alternatif yol yaratılmış olur” diye konuştu.

GEÇİTKALE HAVAALANI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı’nda hükümetin yapmak istediğinin ne olduğu sorusu üzerine “Bugün tek havaalanımız ve tek pistimiz var, orada bir şey olursa nefes borumuz kesilir. Dolayısıyla atıl duran ikinci havaalanını süratle hayata geçirmemiz lazım. Hiçbir şey yapamasak bile, acil durumlarda bir uçağın oraya inebilmesi için Geçitkale’nin aktif ve hazır olması lazım” dedi.

Uçuş okulları ve benzeri aktivitelerin de burayı kullanabileceğini kaydeden Atakan, şu bilgileri verdi:

“Ercan Tasfiyeli Hava Sahamız var ama serbest veya eğitim uçuşu amaçlı bir hava sahamız yoktu. Bu konu uzun soluklu bir çalışma yaptık. Karpaz yarımadasının güneyinde bu ve benzeri eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere bir alan yarattık. Geçitkale’de halen devam eden sözleşme uyarınca, 25 yıl boyunca ticari uçuş yapılamaz ancak bu, diğer uçuşların yapılmasına engel değil. Burası bir uçuş eğitim alanı olabilir, yeter ki aktif hale getirelim. Bir taraftan da şirket bize oradaki iş yükümlülükleriyle ilgili bir iş planı sunmuş durumda, onu takip ediyoruz.”

Geçitkale Havaalanı’nda devletin yetki ve sorumluluklarına işaret eden Atakan, üzerlerine düşeni hızla yapma gayreti içinde olduklarını ve bu çerçevede Geçitkale’de hiç görev yapmamış hava trafik kontrolörlerine bilgi tazeleme eğitimi de verildiğini anlattı.

ERCAN’DA İKİNCİ PİST EYLÜLDE TAMAMLANACAK

Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki projenin tamamlanması için bu yılın hedeflendiğini, bazı sarkmalar olabileceğini ama fazla uzamayacağını, şu anda işlerin takvime uygun gittiğini söyledi. Döviz krizine bağlı olarak bazı ekipmanların alımında sıkıntı yaşandığını kaydeden Atakan, ikinci pist inşaatının eylülde tamamlanmasının hedeflendiğini, birçok donanımın da ya takıldığını ya da sipariş edildiğini ve yakında takılacağını anlattı.

“TÜRKİYE’DE 14 HAVALİMANI AÇILDI, BİZ ERCAN’I BİTİREMEDİK”

Ercan’ın kendileri için çok önemli bir yer olduğunu ve sıkı takip ettiklerini vurgulayan Bakan Atakan, şöyle devam etti:

“Geç de kalındı. Ercan’ın ihale edildiği tarihten bugüne Türkiye’de 14 yeni havaalanı açıldı, biz bir Ercan’ı bitiremedik. Nedenleri ve niçinleriyle bir kitap yazılır. Biz şu anda bir an önce bitirmeye odaklandık. Neden önemli? Çünkü mevcut yapısıyla Ercan’ın içine sıkıştık şu anda. Seferler noktasında gerçekten insan üstü bir çaba harcanıyor ama geniş gövdeli uçak indiremiyoruz. Geniş gövdeli uçak artı 100 yolcu demektir ki bu da bilet fiyatlarına rahatlama getirir.

Şu anda 9 olan uçak park yerimiz yeni Ercan’da 22’ye çıkacak. Her anlamda kapasitemiz artacak. O yüzden bir an önce buranın bitmesini çok önemsiyoruz. Ercan ihalesinde Maliye, Ekonomi ve Enerji ve Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları görev üstlenmiştir. Neredeyse mesaimizin yarısını bu konuya harcıyoruz ve sıkı şekilde takip ediyoruz.”

TELEKOMÜNİKASYON

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nde teknik altyapıda ciddi problem yaşandığını ve bunun vatandaşa verilen hizmete yansıdığını, vatandaşın ödediği bedelin karşılığını bu sorunlar yüzünden alamadığını söyledi. Son 5-6 yıla bakıldığında Telekomünikasyon Dairesi’ne altyapı ve istihdam için bir kuruş kaynak ayrılmadığını, geçen hükümet döneminde ayrılan kaynağın dövizdeki dengesizlik yüzünden kullanılamadığını, bu yılki bütçeye de teknik altyapının güçlendirilmesi için çok önemli bir adım olacak şekilde 22 milyon TL kaynak konulduğunu anlattı.

777 KM BAKIR TEL FİBERLE DEĞİŞTİRİLECEK

İkinci adımın ise dairenin hizmetlerinin altyapı ve üst yapı olarak ikiye ayrılması olacağını kaydeden Bakan Atakan, mevcut fiberoptik altyapının güçlendirilerek 4G ve 5G’ye geçişteki açığın kapatılması gerektiğini söyledi. Bu konuda yaptıkları planlama hakkında bilgi veren Atakan, dairenin uhdesindeki 777 kilometrelik bakır tel altyapının fiberle değiştirileceği bir ihale çalışmaları olduğunu; TC’den gelen suyla ilgili olarak Devlet Su İşleri’nin döşediği fiberoptik altyapının kullanımını bir protokolle üstlenmeyi istediklerini, ayrıca Kıb-Tek’in fiberoptik hattını da aynı şekilde almayı öngördüklerini anlattı.

2020 ortalarında 2 bin 500 kilometrelik fiberoptik altyapı oluşacağını açıklayan Atakan, böylece ülke genelinde bir ring oluşturulacağını, bunun da olası hat kopmalarında haberleşmede yaşanan sıkıntıyı çözeceğini ifade etti.

4 G VE 5 G İHALESİ 2020’NİN İKİNCİ YARISINDA

Atakan, GSM operatörlerinin ve internet servis sağlayıcılarının hizmetleri için önemli adımlar olacağını kaydederek 2020’nin ikinci yarısında 4 G ve 5 G teknoloji bağımsız bir frekans ihalesi yapmayı planladıklarını, bunun da iletişimdeki ciddi bir boşluğu gidermiş olacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,telefon altyapısını fibere çevrildiğinde, halen 420 olan saha üstü dolabın 600’e çıkarılacağını, bunun da evlere fiberoptik çekilmesinde müthiş bir rahatlık sağlayacağını söyledi.

“ANA OMURGA KESİNLİKLE KAMUNUN ELİNDE KALACAK”

Atakan, “Bu ana omurga kesinlikle kamunun elinde kalacak. Bu konuda peşkeş çekiliyor diye çeşitli spekülasyonlar var. Böyle bir şey yok. Dünyanın pek çok ülkesinde, Türkiye de dahil, devletin, kamunun güvenliğini ilgilendiren noktalarda mülkiyet ve ana omurga kesinlikle devredilmiyor. Devletin elinde olacak. Devlet bunu işletecek, özel sektörle beraber kullanacak ama bir yere kadar…” ifadelerini kullandı.

Kamu-Net’te yaşanan sıkıntıyı yakın zamanda çözeceklerini belirten Atakan, “Orada biraz da otorite boşluğu oluştu. Biz bakanlık olarak e-devlet ve Kamu-Net noktasında biraz daha fazla inisiyatif alacağız” dedi.

MAĞUSA VE GİRNE TURİZM LİMANI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI… İHALE KASIMDA

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, limanlarda kamu-özel işbirliğiyle öngördükleri çalışmalar için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Eylülde teknik ve idari şartnamenin ellerinde olacağını, bunu hükümette değerlendirip en geç kasımda Mağusa Limanı’nın ve Girne Turizm Limanı’nın kamu-özel ortaklığıyla yeniden yapılandırılması için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

POSTA… 20 YILDIR POSTA MEMURU İSTİHAM EDİLMİYOR

Atakan, Posta Dairesi’nin sanılanın aksine işlevini sürdürdüğünü, özellikle internet alışverişleri nedeniyle paket postanın yoğun olduğunu, bu daireye 20 yıldır posta memuru istihdamı yapılmadığını, geçicilerle bir şeyler yapılmaya çalışıldığını ve artık sistemin yürümediğini söyledi. Yeni dönemde posta memuru istihdamı yapılması gerektiğini, dairenin teknolojik altyapısının iyileştirildiğini, geçmişe oranla çok iyi çalışan bir otomasyon sistemi kurulduğunu bildiren Atakan, şu anda Türkiye’den bir ekibin daire personeline hizmete içi eğitim verdiğini kaydetti. Araç altyapısının da tamamlanmasıyla Posta Dairesi’nin özlenen hizmeti verebilecek noktaya geleceğini ifade eden Tolga Atakan, dairede şu anda ciddi personel ve araç eksikliği bulunduğunu kaydetti. Yakın zamanda Lefkoşa’da bir paket işleme merkezi kurulacağını da açıklayan Atakan, böylece paket postasındaki sıkıntıların çözüleceğini bildirdi.

METEOROLOJİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, son iki hükümete farklı bir bakanlık altında olan Meteoroloji Dairesi’nin bu hükümetle yeniden kendi bakanlığına verildiğini anımsatarak bu dairedeki birinci önceliklerinin personel ve araç gereç eksikliğini gidermek olduğunu ifade etti.

“Eldeki imkanlarla bu dairemizde insan üstü bir çalışma ortaya konuluyor” diyen Atakan, meteorolojik verilerin yer aldığı web sitesini daha da geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

(BRT/TAK)