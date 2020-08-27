Atakan: "Yasa en geç yılsonuna yürürlüğe girecek"

Birleşik Taksiciler Birliği’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önündeki eylemi sona erdi.

Bakan Tolga Atakan ile yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştiren birlik yönetimi, toplantı sonrası Atakan ile kameralar karşısına geçti.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Atakan, "Anlaşıldı ki aramızda bir iletişim eksikliği var. Şu an itibariyle bir problem olmadığını düşünüyorum. Tablet sistemiyle ilgili bir çalışma var. Taksicilerden ekstra ücret alınmadan sistemin uygulanması için çalışmalar sürüyor. Yolcu taşıma ve denetleme ile İlgili yasa Bakanlar Kurulu'na gitti, Salı günü görüşülecek. Seçim yasaklarına takılması halinde Meclise gidecek. En geç yılsonuna kadar yasa yürürlüğe girmiş olacak" dedi.

Bakan Atakan'ın ardından birlik yönetimi de açıklama yaparak, Atakan'ın söylemlerini teyit etti, Yasa'nin hızlı bir şekilde ivedilikle geçmesi yönünde söz aldıkları ifade edildi.

Ardından eylem, olaysız bir şekilde sonlandı.

KIBRIS POSTASI