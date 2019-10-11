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Atakan, YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni ziyaret etti

11 Ekim 2019 Cuma 20:36
Atakan, YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından karşılanan Bakan Tolga Atakan, merkezde yürütülen projeler konusunda bilgi aldı.

Bakan Atakan daha sonra Prof. Dr. İrfan Günsel, Prof. Dr. Murat Özgören ve İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Direktörü Ahmet Çağman ile bir araya geldi. YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın projelerine ne şekilde katkı koyabileceği ve ortak yürütülebilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Atakan’a ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik etti.

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