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Atakan yol projelerini paylaştı

Atakan, yol bakım/onarım ve tamir projelerini paylaştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:12
Atakan yol projelerini paylaştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yol bakım/onarım ve tamir projelerini paylaştı.

Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız “kaynak yaratma” çabamız sonucunda tamamen mahalli kaynaklar ile ülkenin genelindeki yol bakım/onarım ve tamir projelerini hayata geçirebilecek noktaya geldik. Ülke geneli en acil noktaları içeren projeler hazır. Sadece yol bakımı için değil otokorkuluk, yol çizimi ve tabela eksiklerimizi de en acillerden başlamak kaydıyle imkanlar dahilinde yenileyeceğiz.

Buna ek olarak yine uzun bir süredir “Söylentilere, hezeyanlara, bilgi sahibi olmadan heyecan ile yapılan yorumlara kulak asmayın bu yol yapımına bu yıl başlanacak” dediğimiz Girne Batı Çevreyolu I. Etap çalışmaları da başlıyor.

Mahalli kaynaklar ile yapılacak bu projelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti katkıları ile yapılan ve daha önceden çeşitli nedenler ile yarım kalmış projelerimizden İskele-Çayırova ve Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projelerinin ilk etapları çalışmalarına da başlanacak.

Yarım kalan diğer Türkiye Cumhuriyeti mahreçli projeler olan Güzelyurt-Lefke çevreyolunun kalan bölümü ile Girne Doğu Çevreyolu projelerinin de nasıl tamamlanacağına yönelik takvimleme çalışması önümüzdeki hafta itibariyle netleşmiş olacak.

İhale süreçlerinin tamamlanmasına müteakip takvimlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AtakanYolProjeHaberKıbrıs
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magusali 2019-10-03 10:06:07

girne bati cevre yolu lefkosa cevre yolu iskele cayirova vsvs magusaya bisey yok badadez tarlasinda araba surer essek gibi vergi veririk. alacaksiniz oy bu secim dur bekleyin HP

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:) 2019-10-03 09:54:44

bir rum atasozu derki anguri

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dervis 2019-10-03 14:54:53

7 km'lik lapta yolunu 3 etapta bitirmek ne demek..kapasitemiz bu kadarsa siz de oyle davranin sayin bakanlar..o arabalri teslim edin, essege binin..sekreterler, mustesarlar, kalem mudurleri bunun icin mi yani..

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2019-10-03 13:10:40

1. Etap projeler,,,

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