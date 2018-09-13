Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94314
ALTIN
239.996
DOLAR
6.1588
STERLİN
8.1011
EURO
7.2050
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
iPhone XS Max mi Galaxy Note 9 mu?
iPhone XS Max mi Galaxy...
Astronotlarla havada yarıştı!
Astronotlarla havada yarıştı!
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...

Atakan: “Yolda asfaltlama çalışmaları hafta sonu itibarıyla başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan 2’ye1 programına katılarak, karayollarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:32
Atakan: “Yolda asfaltlama çalışmaları hafta sonu itibarıyla başlayacak”

Atakan, Lefkoşa-Girne yolunu yapan müteahhitin iş bıraktığıyla ilgili basında yer alan haberlere açıklık getirerek, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Yolda asfaltlama çalışmalarının hafta sonu itibarıyla başlayacağını kaydeden Bakan Atakan, Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle ödemelerde aksamalar yaşandığını söyledi.

Söz konusu şirketin son iki hak edişini alamadığını ve buna bağlı olarak araçlara mazot ve asfaltlama için gerekli malzemeleri temin edemediğini dile getiren Atakan, hafta sonu başlayacak olan asfaltlama işlemlerinin bir hafta 10 gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Atakan, dövizdeki dalgalanmaların yapılacak işlere olumsuz yansıdığını ifade ederek, keşif bedellerinin belirlendiği ve ihalenin sonuçlandığı gün arasında maliyet farkı bulunduğunu, bunun da müteahhitlerin ihalelere girmemelerine neden olduğunu anlattı.

Gönyeli -Haspolat kavşağı arasındaki güzergahtaki tamir, bakım ve kavşak çalışmalarına hiçbir firmanın teklif vermediğini de kaydeden Atakan, yasa gereği 2’nci kez ihaleye çıkabilmek için 45 gün beklenmesi gerektiğini söyledi.

Atakan, olumsuzluklar nedeniyle Temmuz ayından bu yana ciddi sorunlar yaşandığına işaret ederek, adanın diğer bölgelerindeki işler için açılan ihalelere de teklif olmadığını belirtti.

Güzelyurt’taki Lefke, Gemikonağı Cengiz Topel Anıtı önündeki işleri yapan firmanın da dövizdeki durum nedeniyle durma noktasına geldiğini kaydeden Bakan Tolga Atakan, süreçleri hızlandıracak geçici formüller üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Atakan, Girne-Çatalköy’deki yol yapım çalışmalarıyla ilgili olarak da konuşarak, kamulaştırma emirlerinin yayınlandığını, bunlara itiraz süresi tamamlanınca müteahhitlere teslimin yapılacağını anlattı.

Bu yoldaki çalışmaların Eylül ayının son haftasından itibaren başlayacağını kaydeden Bakan Atakan, Dağyolu’ndaki çalışmalarla ilgili aksamanın da, Türkiye’deki sistem değişikliğinden kaynaklandığını belirtti.
Atakan, önceden yapılan planlamalara göre KKTC’ye yıl sonuna kadar 44 kilometre bölünmüş yol kazandırılmasının hedeflendiğini, ancak döviz nedeniyle sapmalar yaşandığını da vurguladı.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaları da değerlendiren Bakan Atakan, yoldaki çevirme çalışmasının bittiğini, dolguların devam ettiğini, asfaltlamanın da haftasonu yapılacağını kaydetti.

Atakan, sigorta işlemleri nedeniyle yaşanan tıkanıklığın ise yolun Güney Kıbrıs tarafındakine benzer bir yöntem ile aşılmış olacağını anlatarak, 3’üncü şeridin hafta başı, yolun tümünün de 10 gün içinde açılmış olacağını sözlerine ekledi.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanLefkoşa-Girne YoluAsfaltlamaçalışmaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
Ataoğlu: Ülkeye gelen turistlerin en büyük şikayeti çevre kirliliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
LTB’den sokaktaki hayvanlar için yoga etkinliği
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”
“Montessori eğitimi çocuğu travmasız hayata hazırlar”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim