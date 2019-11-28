Atakan: Yolların yüzde 80’e yakınının yenilenmeleri gerekiyor!

2020’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ayrılacak bütçenin sorulması üzerine Bakan Atakan, “Ülkenin gerçekleri var. Bu gerçekleri yok sayamıyorsunuz. Gelir ve gider arasındaki dengesizlik nedeniyle yıllık bütçe, bir şekilde istediğiniz miktarı alamamanıza sebep oluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sorunlara baktığınızda birçok alanda faaliyet gösteren bir Bakanlık. Vatandaşın şikayetlerine baktığımızda öncelikli konu karayollarıdır. Şu anda 1625 kilometrelik bir yol ağımız var. Bunun yüzde 80’e yakınının üstyapı seviyesi ya ömrünü doldurmuş noktada ya da doldurmak üzere, yenilenmeleri gerekiyor. Bakanlığımız bir çalışma yaptı; 3 yıllık bir periyoda bölerek, birinci yıl en aciller, ikinci yıl orta dereceli acil olanlar, üçüncü yıl da diğerleri yapılacak şekilde tüm ülke karayolunun önümüzdeki 15-20 yıl hiçbir sıkıntı çıkarmayacak şekilde altyapısıyla, drenajıyla, trafik güvenlik önlemleriyle, bariyerleri, yol çizimi, aydınlatması, tabelasıyla yapılmasının maliyetini belirledi. Birinci yıl ihtiyacımız olan rakam 150 milyon TL’dir. Bakanlığın 2020 bütçesi 260 milyon TL’dir, bunun içinde maaşlar da var. 2020 için karayollarına ayrılmış yol-bakım-tamir bütçemiz 22 milyon TL. Bu bir realite” dedi.

Benzer sıkıntıların sağlık ve eğitim konularında da yaşandığını ifade eden Atakan, bu duruma dikkat çekmek için gerekirse bir yıllığına bazı giderleri kesip bazı şeylerden feragat edip seferberlik ilan edelim dediğini hatırlattı. Ortak bir havuz oluşturup acil ihtiyaç olan okul, hastane veya yolu oluşturulacak havuzdan karşılayalım çağrısını hatırlatan Bakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi fonu olmayan üç bakanlıktan biri olduğunu söyledi.