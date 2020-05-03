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Atakan’dan o habere yalanlama!

Atakan, 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:50
184 Okunma
Atakan’dan o habere yalanlama!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bir gazete 5-6 Mayıs tarihlerinde ülkemize yurt dışından 2 bin 500 kişinin geleceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Atakan, haberin kesinlikle asılsız olduğunun altını çizerek herkesi sorumlu olmaya davet etti.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

5-6 Mayıs tarihlerinde bin havayolu ile 2,500 kişinin ülkemize geleceği haberi doğru değildir. Hatalı demiyorum, direkt doğru olmayan bir haberdir. Şu dönemde bu konularda biraz daha sorumlu davranmak önemli diye düşünüyorum.

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Ece bay 2020-05-03 15:11:06

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