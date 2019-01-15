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Atakan’dan posta memuru açıklaması

Atakan: Posta memuru affedilmedi

15 Ocak 2019 Salı 15:30
Atakan’dan posta memuru açıklaması

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 8 ay önce ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakılan posta memurunun Karayolları Dairesi’nde göreve başladığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. 

Atakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bahse konu olan posta memurunun affedilip göreve döndürüldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
 

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Atakan açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bahse konu posta memuru affedilmemiştir. Affedilip göreve döndürüldüğü konusundaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Affedilmesi de söz konusu değildir. Başka bir birimde görev alması yürürlükte olan yasaların bir gereğidir ve mahkeme kararına kadar geçecek süre ile sınırlıdır.

Yürürlükte olan 7/79 Kamu Görevlileri Yasası 102. Maddesi 3. Fıkrası "Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan kamu görevlilerinin aylıklarının yarısı ödenir ve bu yasada öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder." diyor ve soruşturma için belli bir süre veriyor. Bu süre zarfında ilgili polis soruşturması halen daha tamamlanamadığından ve dosya savcılığa sevk edilemediğinden, yasaların elvermesi nedeniyle söz konusu kişi maaş çekmeye ve görevine devam noktasında herhangi bir engel ile karşılaşmıyor.”

Atakan, gerek bakanlığının, gerekse ilgili dairenin, uzayan polis soruşturmasının hızlanması ve tahkikat dosyasının savcılığa iletilmesi konusunun takibini günlük olarak yaptığını da vurguladı. 
Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu olay sonucunda 7/79 Kamu Görevlileri Yasası'nın ilgili maddelerini benzer durumda kamuoyu vicdanını etkileyecek durumların oluşmaması adına düzeltme çalışmasına da hukukçularımız nezdinde başladıklarını da vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanPosta MemuruAffHaberGündemKıbrıs
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Magusalı 2019-01-15 16:17:00

Kamu görevlileri yasasına göre itham edilip mahkeme edilmediğinden maaşını alıyor. Mahkeme gününe kadar oturup maaş alacağına başka bir işte görevlendirilmesi gayet normaldir.

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