Atakan:İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu gelecek

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları bugün ve yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkeye dönüyor .
Londra’dan bu gece yarısı 168 kişi daha charter uçuşla getiriliyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yurt dışında kalan öğrenci ve bazı vatandaşların ülkeye getirilmesine yönelik girişimleri devam ediyor.
Bakan Atakan, BRT’ye yaptığı açıklamada charter uçuşların bu gece ve yarın gece yarısı ülkeye geleceğini ifade etti.
Bu gece yarısı 00.45’te iniş olacağını ve bu uçakta 168 yolcu geleceğini açıklayan Bakan Atakan, ikinci charter uçuşun da yarın yapılacağını ve uçağın yarın 00.45’te Ercan Havalimanı’nda olacağını söyledi.
Bakan Atakan, Londra’dan gelecek kişiler için KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları hazırlandığını belirterek, bu kişilerin orada kalacaklarını açıkladı.
İki gün yapılacak charter uçuşla toplam 336 yolcu geleceğini ifade eden Bakan Atakan, gelecek olan kişilerin ağırlıklı olarak Londra’dan kalan öğrenciler ile Londra’da kalacak yeri olmayan veya tedavi amaçlı giden vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.
Bakan Atakan, KKTC’ye gelmek için çok fazla talep olduğunu ifade ederek “Gelme yönünde en az iki uçaklık talep var. Özellikle uçak ayarlma ve izinlendirme nokasında sıkıntılar yaşıyoruz. Başka uçuş olur mu olmaz şu anda bilemem”dedi.
Ankara’da bir charter seferin yapılması için de çalışmalar yapıldığını ifade eden Bakan Atakan, Ankara’da kalan bazı öğrenciler veya tedavi için giden kişler olduğunu ve onların da getirilmesini arzuladıklarını belirtti.
Bakan Atakan, “Ankara uçuşu olur ise o uçakla gelenler de KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’nın bir başka bloğuna alınacak” dedi.
(BRT)
Ne sagilikla, ne TIP la,yakindan uzaktan hicbir alakasi olmayan kisiler, sadece politik cikarlar pesinde, gostermelik karalar aliyorlar.
Nasil Salamis'te turistlerle birlikte bilgisiz, egitimsiz, hotel calisanlarini kapatarak hastaligi kapmalarina sebep oldunuz, simdi de ilngiltereden bu insanlari "ONLARA SAHIP CIKMA" hikayesi altinda, ucaklara doldurarak getirmeye calsimakla da yapiyorsunuz. Bu insanlar icin en buyuk risk saatlerce ucaklarda kalabalik ortamda bulunmalaridir. Bu beceriksizlik, amatorluk, sorumuszluktur.
Gerçekten inanamıyorum...
3 tane götü bokluyu getirsinler diye adayı mikrop yuvasına çevirecekler. ne için oy oy oy. alırsınız bunu siz, yok oy sizlere..güya okumaya gittilerde adaya geleceklermiş..her türlü pisliğin içinde ne bok yedikleri belli olmayan olan keşi getirin adaya..belki uçak bulamazda gelemezler inşşşş
ingiliz köpeklerini getirin de uzasın bu iş
Özellikle öğrencilerimiz için çok geç bir karar. Daha evvel getirilmeliydiler,şimdi hem kendiler hemde bizim için büyük risk
Allah hepinizin cezasını verecek..ama sizin yüzünüzden halk zarar görecek!!! Bu kadar zararı insanları nasıl oldu da başımıza getirdik..sebep olanları...Allah bildiği gibi yapsın
daha sıkı dutun sızmasın virüs, her koridora 1rer ciddi disiplinli polis, vs