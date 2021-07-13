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Atalay: Aşılı ve 30-180 Gün Arasında Covid Geçirmiş Kişiler PCR’sız İbadethanelere Girebilecek

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Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni tedbirlere işaret ederek, aşılı kişiler ile 30-180 gün arasında covid-19 geçirmiş kişilerin PCR ve antijen testi gerekmeden kapalı mekânlara girebileceğini anımsattı.

13 Temmuz 2021 Salı 12:34
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Atalay: Aşılı ve 30-180 Gün Arasında Covid Geçirmiş Kişiler PCR’sız İbadethanelere Girebilecek

Atalay buna göre, aşı yaptırmış veya 30-180 gün arasında covid-19 geçirmiş kişilerin PCR ve antijen testine gerek olmadan cami içinde ibadet edebileceğini kaydetti. 
Aşısız kişilerin cami iç mekânında ibadet edebilmeleri için ise son 72 saat içerisinde yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmesi gerektiğini dile getiren Atalay, “PCR ve antijen yaptıramayan cemaatimiz ibadetlerini cami dış alanlarında ifa edebileceklerdir” dedi. 
Atalay “Aşı olmakta acele edelim, hijyen, maske ve mesafe kuralına uyalım” çağrısında da bulundu.

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Din İşleri BaşkanıTalip AtalayCovid
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