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Atalay: “Bu akşam 19.19’da tüm camilerden istiklal marşı okunacak”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bu akşam saat 19.19’da, tüm camilerden İstiklal Marşı okunacağını duyurdu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:26
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Atalay: “Bu akşam 19.19’da tüm camilerden istiklal marşı okunacak”

Atalay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde Milli Mücadeleyi başlattığı,  tarihimizde dönüm noktası olan önemli bir gün olduğunu hatırlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm camilerden, isteyen vatandaşların da bulundukları yerlerden iştirak edebileceği  İstiklal Marşı okunacağını bildiren Atalay, halkın bayramını kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  kahraman şehitleri saygıyla yad etti.                                           

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