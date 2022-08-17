Genel Merkezde Genel Sekreter Prof. Dr. Talip Atalay Başkanlığında YDP Heyeti ile görüşen EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer ve heyeti; Sendika olarak yeni bir başlangıç yapmak niyetinde olduklarını, kurumun özerk bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini, sorunların çözümü için Türkiye’den kablolu elektrik getirme dahil olası seçenekleri dışlamadıklarını dile getirdi.

Genel Sekreter Prof. Dr. Talip Atalay ve diğer partili katılımcılar ise konuşmalarında, elektirik meselesinin, dolayısıyla KIB -TEK'in ülkenin bir numaralı meselesi haline geldiğini, esas olanın nasıl olursa olsun elektrik sorununun ucuz ve kalıcı olarak çözülmesi olduğunu, vatandaşın artan elektrik faturalarını ödeyemediğini Yeniden Doğuş Partisi olarak sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye ve yapıcı işbirliğine hazır olduklarını dile getirdiler. Atalay, EL-SEN yönetiminin Türkiye ile elektrik konusunda Enterkonnekte olmak dahil alternatif enerji kaynaklarına ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu ciddi projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. YDP'nin bu konulardaki görüşlerinin çok net olduğunu söyleyen Atalay, “Elektrik konusu partiler üstü bir konu olmalı ve devlet politikası haline gelmeli” dedi.