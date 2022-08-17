Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Atalay: “Elektrik konusu partiler üstü bir konu olmalı"

KIB-TEK'te örgütlü sendika EL-SEN’in yeni yönetim kurulu YDP Genel Merkezi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:39
56 Okunma
Atalay: “Elektrik konusu partiler üstü bir konu olmalı"


Genel Merkezde Genel Sekreter Prof. Dr. Talip Atalay Başkanlığında YDP Heyeti ile görüşen EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer ve heyeti; Sendika olarak yeni bir başlangıç yapmak niyetinde olduklarını, kurumun özerk bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini, sorunların çözümü için Türkiye’den kablolu elektrik getirme dahil olası seçenekleri dışlamadıklarını dile getirdi.

Genel Sekreter Prof. Dr. Talip Atalay ve diğer partili katılımcılar ise konuşmalarında, elektirik meselesinin, dolayısıyla KIB -TEK'in ülkenin bir numaralı meselesi haline geldiğini, esas olanın nasıl olursa olsun elektrik sorununun ucuz ve kalıcı olarak çözülmesi olduğunu, vatandaşın artan elektrik faturalarını ödeyemediğini Yeniden Doğuş Partisi olarak sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye ve yapıcı işbirliğine hazır olduklarını dile getirdiler. Atalay, EL-SEN yönetiminin Türkiye ile elektrik konusunda Enterkonnekte olmak dahil alternatif enerji kaynaklarına ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu ciddi projelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. YDP'nin bu konulardaki görüşlerinin çok net olduğunu söyleyen Atalay, “Elektrik konusu partiler üstü bir konu olmalı ve devlet politikası haline gelmeli” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü ceza avukatı Mustafa Şener açıklama yaptı
Ünlü ceza avukatı Mustafa Şener açıklama yaptı
Töre: "Bu Meclis Devrim Barçın'ın söylemleri ile devrilmez"
Töre: "Bu Meclis Devrim Barçın'ın söylemleri ile devrilmez"
Hasan Küçük: İlk madalya Barçın'a!
Hasan Küçük: İlk madalya Barçın'a!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim