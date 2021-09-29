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ATALAY İLE HARMANCI ARASINDA EK İMZA

Eski Belça olarak bilinen ve Sıdıka Atalay’ın AVM rezidans ve iki katını da Lefkoşa Türk Belediyesi’ne vereceği bina inşaatı tamamlanmadı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:14
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ATALAY İLE HARMANCI ARASINDA EK İMZA
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ÖZEL HABER

EK SÖZLEŞME İMZALANDI… Eski Belça olarak bilinen ve Sıdıka Atalay’ın AVM rezidans ve iki katını da Lefkoşa Türk Belediyesi’ne vereceği bina inşaatı tamamlanmadı. Lefkoşa Türk Belediye’sinin taraf olduğu inşaatın akıbeti bilinmezken geçmişte Devlet Emlak Malzeme Dairesine ait olan arazi de artık ilgili dairenin değil. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ayda 10 bin sterlin tazminat vermesi gereken Atalay’ın yarım inşaatı davalık fakat LTB Başkanı Mehmet Harmancı ek sözleşmeyi imzaladı.

SÖZLEŞME NEDEN UZATILDI?... Geçmişte Cemal Bulutoğluları tarafından hazırlanıp imzalanan sözleşmeyi uzatan Harmancı, aynı zamanda LTB’nin inşaat gerekli tarihte bitirilmediği için alamadığı 10 bin sterlinlik tazminatı alamamasına rağmen sözleşmeyi neden uzattığı bilinmiyor. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Harmancı geçmişte Bulutoğlularını da ilgili yatırımla eleştirmişti. Ancak Harmancı’nın yine aynı sözleşme altına imzasını koyması dikkat çekti.

Son Güncelleme: 29.09.2021 09:21
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