Atalay:" İnsanlığın geleceği için evrensel düzeyde ortak tavır ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz"

Prof. Dr. Talip Atalay Din İşleri Bakanı:

"Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için ortak kutsal mekan ve kıble olmuş Kudüs'te, üstelik Ramazan ayında yapılan bu saldırı evrensel hukuk, temel insan hak ve özgürlükleri ve insanlık vicdanı bakımından gerçek bir dram ve utançtır. Binlerce yıldır inancı ve etnisitesi nedeniyle ağır acılar yaşamış, kırımlara uğramış bir halkın kurduğu bir devletin benzer acıları bir başka halka yaşatmayı reva görmesi, ibadethanelerini ve ibadet edenleri hedef alması da insanlık için ibretlik, acı bir tecrübedir.

Kendi ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde, ibadethaneler ve ibadet edenleri incitecek her türlü saldırı, kötü kullanım ve muamele bizim için kınamanın ötesine yaptırım gerektiren kabul edilemez bir durumdur. Saldırıda yaralananlara Yüce Allah'tan şifa dilerken, Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanları hedef alan bu ve benzeri acımasız saldırıların durdurulmasını talep ediyoruz.

Ayrıca saldıran ve saldırılanın kimliğine bakmaksızın bu ve benzeri saldırılara karşı sessiz kalmayıp durdurulması ve tekrarlanmaması için insanlık ailesini insanlığın gereği ve geleceği için evrensel düzeyde ortak tavır ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz."