Atalay: “Önce zihinlerimizdeki ambargoları kaldıralım”

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YDP Milletvekili adayı Talip Atalay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mevcut sistemin değişmesi ve bütünleyici bir politika ile hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Atalay, “Öncelik gençlik ve değişebilen, günümüz dünyasını yakından takip eden bir sistemdir. Gelecek kuşaklara bir olmayı bilen, omuz omuza, iyiyi arayanı, o değişim fikrini aktarabileceğimiz, kabullendirebileceğimiz bir süreci oluşturabilirsem ve bu noktada diğer tüm partiler ile birlikte herkesin konsensüse katkı sağlayabilecek bir zemin sunabilirsem bu benim en büyük sevincim olur” dedi.



Atalay, “Hep birlikte başarabileceğimizi, hepimizin aynı kimlikte buluşabileceğimizi biliyorum. Bir başka yerde büyümek bir başka soyadına sahip olmak sizi uzaklaştırmıyor tam tersine sizi daha da yakınlaştırıyor. Şuanda sistemin değişmesi gerekiyor. Bu sistem tüm partiler tarafından ifade ediliyor. Ama bunu nasıl yapacağımız ve bir araya geleceğimiz noktasında sıkıntılar var. Biz de gelin topyekûn bir değişim yapalım diyoruz. Hangi partiden olursak olsun b ir mottomuz olsun. Başaramayacağımız ile ilgili bir ön koşullanma var. Önce zihinlerimizdeki ambargoları kaldıralım. Hep birlikte başarabiliriz. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar her insan eşit hizmet alabilmeli” dedi. Tüm bunların dizaynını siyasetin yapması lazım. Bu ambargoları ve yalıtılmışlığı kaldırabiliriz. Birlik olarak bunu başarabiliriz” dedi.