ATALAY: SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN HASTALIKLI ZİHNİYETİN ISLAHI GEREKLİ

Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

Limasol'a bağlı Piskobu köyünde bulunan camimizin duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılmak suretiyle yapılan saldırı bizleri derinden üzmüştür.

Maalesef Piskobu’daki camimize yapılan bu ilk saldırı değildir ve farklı camilerimize daha önce de çeşitli niteliklerde saldırılarda bulunulmuştur. İbadethanelerimize yönelik saldırıların faillerinin yakalanıp gerekli işlemin yapılmaması bu çirkin saldırıları yapanların tekrar tekrar benzer eylemleri düzenleme cesareti verecektir, nitekim vermektedir. Üzülerek ifade etmeliyim ki; çirkin ve insanlık dışı bu saldırıların faillerinin yakalandıkları ve mahkemeye çıkarıldıkları ile ilgili şu ana kadar yetkililerce bir bilgi verilmemiştir. Bu nedenle yetkililerden sözlü üzüntü beyanlarının ötesinde sonuca ulaşan bir kovuşturma ve adli süreci gerçekleştirmelerini, sonucun da paylaşılmasını bekliyoruz.

Bununla birlikte bu tür saldırıların süreklilik kazandığı bütün yapılarda esas sorunun, ırkçı, ayrımcı ve dışlayıcı nefret dolu zihniyet yapısını oluşturan eğitsel ve kültürel nedenler olduğu evrensel bir tespittir. Bu nedenle esas sorun incelenerek tedavi edilmediği ve yeniden üremesini engelleyici güçlü bir program kararlılıkla uygulanmadığı sürece benzer çirkinlikler maalesef devam edecektir.

Dini ve etnik olarak bizleri hedef alan ırkçı ve çirkin ifade sahiplerine, nefret ve düşmanlık tohumu ekmeyi hedefleyenlere karşı her kesimden vicdanlı insanın ortak duruş sergilemesi de ayrıca önemlidir. Bizler, Kıbrıs Müslümanları adına, inancı, etnisitesi, coğrafyası ne olursa olsun, hangi inanca ve inancın mabedine karşı yapılırsa yapılsın her türlü saldırı, hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa ilkesel olarak karşı olduğumuzu ve daima mağdurun yanında ve nasıl olmamız gerekiyorsa o şekilde olmaya devam edeceğimizi bu vesile ile bir kere daha belirtmek isteriz.

Somut bir değişime yeterli katkı sunmayacak bir kınama maalesef çirkinliğin sürekliliğini engellemiyor. Bu nedenle, saldırıları gerçekleştirenlerin hastalıklı zihniyetlerinin ıslahını amaçlayan eğitsel/kültürel/vicdani değişime yönelik somut adımlar atılması konusunda gerçek bir kararlılık görebilme temennisiyle camimize yapılan son saldırı nedeniyle bir kez daha derin üzüntülerimi dile getiriyorum.