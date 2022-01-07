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Atalay: “Siyaset, toplumun her alanını dizayn etmek için çok önemli”

YDP Milletvekili adayı Talip Atalay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

07 Ocak 2022 Cuma 11:04
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Atalay: “Siyaset, toplumun her alanını dizayn etmek için çok önemli”
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ÖZEL HABER

YDP Milletvekili adayı Talip Atalay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Siyasetin hayatın bir gerçeği olduğunu ve siyasetin çok güçlü olduğunun farkında olduğunu kaydeden Atalay, milletvekili adayı olmaya karar verme sürecini anlatarak, “Siyasetteki insanın kalitesi, kurumların her birinin şekillenmesi ve sistemin yerli yerinde oluşturulup oturtulup devam ettirilmesinde yegâne faktördür. Hayatımın her döneminde öğrenmeye çalıştım ve öğrendiklerimi de uygulayıcı oldum. Her konuyu merak ediyorum ve her kesimden insanlarla bir araya gelerek onları anlamaya çalışıyorum. Kendi kültürümle özdeş bir insanım. Siyaset, toplumun her alanını dizayn etmek için çok önemli. Ben nerede ne yapmam gerektiğini, nerede yardım almam gerektiğini, nerede durmam gerektiğini bilen bir insan olmaya çalışıyorum ve bu çerçevede bir zemin oluşturmak istiyorum” dedi. 

Neden Yeniden Doğuş Partisi’nden aday olduğunu anlatan Atalay, “Diğer partilerin hepsi çok kıymetli ama artık belirli bir zamandan sonra statik bir hale geldiler. Ama YDP yeni bir parti. Tabanının da siyasetten umduğunu bulamamış insanların tabanı olması dolayısıyla değişime açık bir parti ve bu nedenle de YDP’den aday oldum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Talip Atalay
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