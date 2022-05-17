'Atam Işığında Geleceğe Sürüyoruz' bölgesel bisiklet sürüşü etkinliği yapılıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ve dün Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yakılan “Gençlik Ateşi” ile başlayan etkinlikler, bugün ve yarın yapılacak bölgesel bisiklet sürüşü ve 3x3 basketbol etkinliğiyle devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı etkinlik programı çerçevesinde, bugün saat 9.30’da “Atam, Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bölgesel bisiklet etkinliği yapıldı.

İlçelerde eş zamanlı olarak organize edilen bisiklet etkinliğine, bölge okullarında okuyan ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde bisikletleriyle katıldı ve şehir içerisinde belirlenen rota üzerinde sürüş gerçekleştirdi.

Gazimağusa'da ise yarın yapılacak “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” adlı bölgesel bisiklet sürüşü saat 09.30’da Dr. Fazıl Küçük Stadyumu önünden Maraş’a yapılacak. Etkinliğe, orta dereceli ve lise dengi okullar katılacak.

ÇAVUŞOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BEDEN VE SAĞLIKLI ZİHNE SAHİP OLMALARI ADINA HER TÜRLÜ SPOR ETKİNLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ”

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayan Lefkoşa bölgesi bisiklet sürüşüne “start” veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, dün başlayan ve hafta boyunca devam edecek 19 Mayıs haftası etkinliklerinin, sevgi ve coşkuyla yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, farkındalığın artırılmasının yanında, çocukların sağlıklı beden ve sağlıklı zihne sahip olmaları açısından her türlü spor etkinliğine destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda bugün basketbol ve bisiklet etkinliklerinin yapılıyor olduğunu söyledi.

19 Mayıs’ın sadece Atatürk’ün Samsuna çıkmasını değil, aynı zamanda, Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’i korumak ve geleceğe taşımak adına gençlerin sağlıklı büyümesini, sportif ve kültürel becerilerinin artmasını da temsil ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bunlar, olmazsa olmazlarımızdır” dedi.

ÜLKE GENELİNDE OKULLARDAN 26 TAKIMLA BAŞLAYAN 3X3 BASKETBOL ETKİNLİĞİ 2 GÜN SÜRECEK

Program çerçevesinde, bugün saat 10.00’da Merkez Lefkoşa’da başlayan “Atam, Işığınla Spor Yapıyoruz” 3x3 basketbol etkinliği ise 2 gün sürecek.

Ülke genelinde ortaokul ve lise seviyesinde belirlenen ve 3’er kişiden oluşan toplam 26 takımın yer aldığı etkinlikte, bugün gün sonu belirlenen sıralamaya göre, yarın final maçları yapılacak.

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, etkinlikle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, öğrencilerin kendi seviyelerinde oynayabilmeleri adına Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören 11-12’nci sınıf, 9-10’uncu sınıf lise öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 3 farklı kategoride takımlar oluşturduklarını belirterek, öğrencilerin gösterdiği ilgiye değindi.

Mevlit, dünya genelinde yoğun ilgi gören 3x3 basketbolun, ülkede okullar arasında ilk defa oynandığına dikkat çekerek, müsabakaların uluslararası oyun kurallarına göre, akredite hakemler tarafından yönetildiğini söyledi ve az oyuncu ihtiyacından dolayı okullar için de pratik olan bu tarz basketbol müsabakalarına ilerleyen günlerde katılımın artacağına inanç belirtti.