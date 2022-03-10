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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı.

10 Mart 2022 Perşembe 22:17
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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Bakanlar Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren Hande Güzoğlu bu görevden alınarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdür görevini 5 Mart 2021 tarihinden itibaren devam ettiren Saffet Nadiri görevden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü olarak 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevini devam ettiren Bünyamin Merhametsiz görevden alındı yerine Mehmet Ercilasun atandı.

Maliye Bakanlığı Müdürü olarak görevini 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren devam ettiren, Mehmet Ercilasun görevden alındı yerine Ersan Karataş atandı. Maliye Bakanlığı’nın Özel Kalem Müdürlüğüne görevine ise Kamil Ağcabay atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren görev yapan Gürkan Kara, görevden alındı, yerine Mehmet Yulaf atandı.

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