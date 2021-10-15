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Atamalar devam ediyor

15 Ekim 2021 Cuma 10:33
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Atamalar devam ediyor
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Bakanlar Kurulu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile T.C. Milli Eğitim Bakalığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olarak atananmaları hususunun Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verdi.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ile Prof. Dr. Abdurrahim Haluk Özen'in görevlerine son verilmesi ve yerlerine Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Mustafa Safran’ın atanmasını önerdi.

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’na göre, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca 6 yıllık bir süre için atanırlar.

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