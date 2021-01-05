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"Atamaları yapamıyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu,  katıldığı televizyon programında  gündemdeki konuları değerlendirerek, açıklamalarda bulundu.

05 Ocak 2021 Salı 20:04
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"Atamaları yapamıyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu,  katıldığı televizyon programında  gündemdeki konuları değerlendirerek, açıklamalarda bulundu.

Zaroğlu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

“İçinde bulunduğumuz dönemde birilerinin mutlak surette elini taşın altına koyması gerekiyordu, onlardan biride biz olduk ve hükümet oluşumunda yer aldık. Ancak şu an itibarı ile görüyoruz ki Genel Başkanımız Erhan Arıklı sadece çalışma ofisini değiştirmiş durumda. Biz Yeniden Doğuş Partisi olarak hükümete gelmiş değiliz. Kendi müdürlerimizi, müsteşarlarımızı ,kurum ve kuruluşlarda ki yöneticilerimizi kısacası devleti yöneten kişileri malesef atayamıyoruz. Hükümet ortağımızın partilerinin içerisinde bir takım sorun ve sıkıntıları var ve bizler bunu anlayışla karşılıyoruz. Ancak sayın Başbakan kendi partisi içerisinde sıkıntı yaşıyor diye bizim elleri kolları bağlı bir vaziyette oturmamız mümkün değildir. 
Ben baştan söylemiştim; bir hata veya bir yanlış olursa hükümetin parçası olan bir milletvekili de olsam ben çıkar gereğini yapar ve konuşarak dile getiririm. Untmayalım ki şu anda vatandaşın icraata ihtiyacı vardır. Biliyorsunuz ki; hükümetlerde ilk 100 günlük süre çok önemlidir. Yapılması gereken icraatlar için bizim şu anda çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Ancak atamaları yapamadığımız ve Başbakanın girişimlerimize herhangi bir karşılık vermemesinden dolayı isıkıntı yaşıyoruz. 
Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Biz Yeniden Doğuş Partisi olarak hükümete  gelmiş değiliz .En kısa sürede bu işin çözümünü bekliyoruz. Bunun aksi bir tutum bizim tarafımızdan kabul edilemez"

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