Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
101784
ALTIN
147.814
DOLAR
3.5776
STERLİN
4.7877
EURO
4.1945
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor!
Rap şarkıcısı B.o.B'a göre dünya...
Erken uyanmanın yolları!
Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız...
Meme kanseri belirtileri ve tedavisi
Bu belirtilere dikkat!
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı oluyorlar
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı...
'Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor'
Bu güne kadarki en kapsamlı...

Atan: "Asgari ücret iş yaşamını dinamitliyor"

KAMU–SEN Başkanı Atan, Temmuz ayından itibaren yürürlükte olan asgari ücretin, günün koşulları ve şartları dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini belirtti...

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:42
Atan: "Asgari ücret iş yaşamını dinamitliyor"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU – SEN ) Başkanı Metin Atan, temmuz ayından itibaren yürürlükte olan asgari ücretin, günün koşulları ve şartları dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Hükümeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmaya davet eden Atan, komisyonun toplanması yönünde girişim yapılmaması halinde her türlü eylem ve açıklamalarının sertleşerek devam edeceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Atan, asgari ücretin emekçinin yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini, iş yaşamını dinamitlendiğini, sosyal devlet anlayışının ortadan kaldırıldığını ve ülkedeki  gelir dağılımı adaletsizliğini pekiştirdiğini savundu.

Asgari Ücret Yasası’nın yıl içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üç kez toplanmasına olanak verdiğini hatırlatan Atan, bu imkanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i ziyareti sırasında, asgari ücret konusunda “talihsiz bir açıklama” yaptığını savunan Atan, Bakan Saner’i söz konusu açıklamalara  ilişkin görüş ve düşüncelerini kamuoyuna açıklaya davet etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Beylerbeyi’nde çalışmaya başladı
Belediye Beylerbeyi’nde çalışmaya başladı
Asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenler yararlanamayacak!
Asgari ücretten yüksek maaş ödemeyenler yararlanamayacak!
CTP: "TÜK özel bir bankaya mı ipotek edildi?"
CTP: "TÜK özel bir bankaya mı ipotek edildi?"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim