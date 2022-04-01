7’den 70’e tüm vatandaşlar bugün tek bir ağız Başbakanlık önünde toplandı.

Çalışanından ev hanımına herkes bugün tek yürek zamlara karşı ayaklandı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayında konuştu. Metin Atan ‘sonuna kadar direneceğiz’ dedi. ‘Artık toplumsal bir kalkışma var’ diyen Atan, insanların ekmek kavgası için sokaklara düştüğünü vurguladı. Atan, direnişin artarak devam edeceğini de kaydetti.

Son gelen ekmek zammını da eleştiren Atan, 'bir ekmek 6 TL olabilir mi? Utanmalısınız' dedi.