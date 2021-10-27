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Atan: Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu ülkede yaşamaktan utandığını söyledi. Ülkenin başsız olduğunu, saat saat, gün gün nereye savrulacağımızın belli olmadığını kaydetti.

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:59
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Atan: Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum
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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu ülkede yaşamaktan utandığını söyledi. Ülkenin başsız olduğunu, saat saat, gün gün nereye savrulacağımızın belli olmadığını kaydetti.

Kanal t ekranlarında konuşan Atan, şöyle dedi;

“Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum. Bu yaşananlar gerçekten kaotik ortamın zirvesi… Ekonomik durum bir yana çeteleşme mafyatik ilişkiler. Birbirini hazmedemeyen parti içi derler… Siyaset her şey kurultaya odaklı, seçim yapılacak ama tarih belli değil. Cumhurbaşkanımız Türkiye’de… Ülke başsız. Ne olacağı konusunda kimsenin öngörüsü yok. Farklı şeyler de olabilir. Görüntü o… Yarın mahkeme kararı var. Polis 8 gün daha istemişti. Mahkeme 3 dedi. Yarın sabah kalktığımızda da ne olacağı belli değil. Halk perişan… Esnaf batmış durumda, zam üstüne zamlar devam ediyor… Bu ülkeye güzel günler yaşatacağız diyenler, Robin Hood Ekonomi Bakanı fakirden alıp zengine vermeye devam ediyor. Bunu otomatiğe bağlamışlar…”

Vatan Mehmet : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n398010-kamusen-baskani-metin-atan-ulke-bassiz-yarin-ne-olacagi-belli-degil

Anahtar Kelimeler:
Metin Atan
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