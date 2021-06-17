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Atan: İlgili Şirketin Anlamsız Tutumu Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yaklaşık 1,5 yıl önce görevine son verilen personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’de (TAŞEL) başlattığı süresiz grev 10’uncu gününe girdi.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:10
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Atan: İlgili Şirketin Anlamsız Tutumu Devam Ediyor

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, grev yerinde yaşanan gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaptı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, şirketin anlamsız tutumunun hala devam ettiğini belirterek,” Biz istişareden yanayız, diyalogdan yanayız ama karşı taraf ‘ben bilirim ben yaparım’ mantığında hareket ediyor. Buna da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Atan, dün konuyla ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile ilgili yaptıkları görüşmeye değinerek, “Sayın Baklan gerçekten memnuniyet verici bir duruş sergiledi. Konunun Meclis’e kadar taşındığını, Bakanlar Kurulu’nda konuşulduğunu, ve haklılık tarafı olduğunu  ifade etti” dedi.

Önceki gün de Çalışma Bakanı’nı ziyarete tiklerini söyleyen Atan,  “Çalışma Bakanı da bize destek olduklarını,  her konuda yardımcı olabileceklerini,  gerekirse  arabulucu  olabileceklerini söylediler.” dedi.

Asla işvereni baltalamak gibi bir niyetleri olmadığının altını çizen Atan,  TAŞEL’de emek üzerinden bir sömürü olduğunu , emeğin sırtından rant elde edildiğini, buna asla izin vermeyeceklerini  vurguladı.

Ekonomi Bakanı’nın şirkete hisseleri devlete devretme konusunda çağrı yaptığını ancak şirketin olumsuz cevap verdiğini hatırlatan  Atan, şirketin olumsuz cevabının da anlamsız bir  durum olduğunu kaydetti.

Atan, işten çıkarılma gerekçesini iş azlığı olarak açıklayan şirketin, iç piyasaya tır dolusu servis yaptığını  kaydetti.

Şirketin,  işten durdurma gerekçesinin bir tanesinin de “zarar” olduğunu kaydeden Atan,   ancak durumun böyle olmadığını, “kardan zararın” söz konusu olduğunu, kayıtlara göre şirketin 13 milyon TL kar ettiğini ifade etti.

İşten durdurulanların şartsız ve koşulsuz olarak işe alınmalarını talep ettiklerini söyleyen Atan, sözleşmede ise   ortak noktada buluşmaya ve fedakarlık yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

Atan,  İş Yasasına göre yüzde 20 işten durdurma durumunda  toplu durdurmaya gittiğini  belirterek, “Bu arkadaşlarımızın neredeyse siz  yarısını durdurdunuz. Orada da İş Yasasına göre yanlış yaptılar. Bu konuda arkadaşlarımızın haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduk, mahkeme devam ediyor” dedi.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:06
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri SendikasıKAMUSEN
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