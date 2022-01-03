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Atan: “Temaslı sağlık çalışanları zorla çalıştırılamaz”

Kamusen Genel Başkanı Metin Atan, temaslı sağlık çalışanlarının zorla çalıştırılamayacağını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda uyardı.  

03 Ocak 2022 Pazartesi 12:22
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Atan: “Temaslı sağlık çalışanları zorla çalıştırılamaz”
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Atan yazılı açıklamasında, pandemi sürecinin kontrol altında tutulmasının en önemli etkeninin; temaslıların takibi ve izole edilmeleri olduğunu kaydetti. 


Sağlık çalışanı üyelerden gelen yoğun şikayetlere göre, temaslı olan sağlık çalışanlarının zorla işe çağrıldığını ifade eden Atan, şunları dile getirdi:
“Günü kurtarmak adına yapılan bu uygulama günün sonunda sağlık sisteminin de çökmesine neden olacaktır. Temaslı birinin çalıştığı dönemde pozitifleşmesi halinde tüm ekip arkadaşları direk temaslı olup o birimin kapanmasına yol açacaktır. Haliyle bu durum hastaların da yeterli sağlık hizmetini alamamasına yol açacaktır. Ayrıca diğer tüm temaslı çalışanların evde izole olmaları sağlanırken, yoğun tempoda çalışan ve sistemin devamı için korunması gereken sağlık çalışanlarının temaslı iken çalıştırılmalarını ‘sağlık çalışanlarını cezalandırma’ olarak kabul edeceğiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Bu durumdaki üyelerimiz sendikamızla derhal iletişime geçsinler. Sağlık bakanlığını derhal bu yanlıştan dönemeye davet ediyoruz. Aksi taktirde alacağımız kararlardan sorumlu olacaktırlar.”

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